En España, la policía desmanteló una organización que vendía supuestos viajes de “retiro espiritual”, donde brindaban drogas alucinógenas, así como veneno de rana a sus clientes.

La investigación por parte de la Guardia Civil comenzó en marzo de 2023, después de que una persona afectada los denunció. La empresa ofrecía paquetes vacacionales de supuesta medicina tradicional, en los cuales les daban ayahuasca, cactus de San Pedro y veneno de sapo Kambó.

¿Cómo funcionaba el grupo de retiros espirituales en España?

La policía española dijo el lunes 11 de agosto de 2025 que había desmantelado un grupo acusado de dirigir un “retiro espiritual” que ofrecía drogas alucinógenas y veneno de rana peligroso a clientes de todo el mundo.

La banda operaba desde la ciudad de Pedreguer, al sureste de España, y cobraban más de mil euros, poco más de 21 mil 600 pesos mexicanos, por paquete de cinco días de “retiro espiritual”.

“Los retiros se realizaron en grupos de hasta veinte participantes, que fueron atendidos por seis empleados de la organización durante los ‘viajes astrales’”, indicó la Guardia Civil en un comunicado.

#OperacionesGC | Hay retiros que pueden salir muy caros:

Desmantelada una organización que anunciaban por internet un retiro espiritual con consumo de drogas en Pedreguer (Alicante)

Cobraban de media 1.000€ por un retiro espiritual de 3 o 5 días donde se gestionaba el consumo de… pic.twitter.com/C5sbSVexTH — Guardia Civil (@guardiacivil) August 11, 2025

Imágenes difundidas por las autoridades del país europeo muestran una habitación grande con varios colchones en el suelo, con botellas de agua, cajas de pañuelos y una guitarra apoyada contra una pared.

La organización aseguraba que tenía reconocimientos internacionales para dar esos “retiros espirituales”. La policía asegura que realizan varios de estos retiros cada semana y generó cientos de miles de euros en ingresos no declarados durante 2024.

En sus anuncios, principalmente divulgados en internet, el grupo promocionaba estos servicios como una “experiencia mística” y que brindaba beneficios a la salud, con el fin de atraer a clientes de todo el mundo, la mayoría de Europa.

Las autoridades arrestaron a dos hombres y a una mujer sospechosos de liderar esta organización y otras cinco personas están siendo investigadas por supuestamente ser “guías espirituales” en estos retiros.

Los detenidos enfrentan cargos por narcotráfico, lavado de dinero y asociación delictuosa. Además, las autoridades decomisaron 11 litros de ayahuasca, 117 cactus de San Pedro, varias botellas de veneno de sapo Kambó, la cual es extraída de secreciones de la piel de una rana nativa del Amazonas.

¿Qué es el sapo Kambó?

El Kambó es una palabra usada para nombrar a las secreciones de la rana Phyllomedusa bicolor, la cual está en el área del Amazonas. Esos líquidos son usados para disuadir a depredadores.

No obstante, este líquido es usado en medicina alternativa en Brasil, Perú, Bolivia, Chile y en algunos países de Europa.

Sus efectos en las personas pueden ser náuseas y vómitos, agudización de los sentidos, apatía y sueño, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.