¡La tragedia que conmociona a Cali! Muere joven colombiana tras participar en reto de consumo de alcohol

La historia de María José Ardila ha sacudido a Colombia. Tenía apenas 23 años, una hija de diez meses y toda una vida por delante. Sin embargo, la noche del 25 de octubre terminó en tragedia luego de aceptar un peligroso reto de consumo de alcohol en un bar de Cali, Colombia. Cinco días después, y tras permanecer en coma etílico en la Unidad de Cuidados Intensivos, los médicos confirmaron su muerte.

El caso ha abierto un debate en redes sociales sobre los límites de los llamados “desafíos virales” y la responsabilidad de los establecimientos que los promueven con fines comerciales.

Una noche que cambió el destino de María José Ardila: El reto de tomar alcohol

De acuerdo con el testimonio de su padre, Andrés Ardila, María José salió aquella madrugada a divertirse con un grupo de amigas al bar Sagsa, en el norte de Cali. En el lugar, se desarrollaba un desafío que consistía en beber seis tipos de licor en un tiempo determinado, a cambio de un premio en efectivo.

“Ella quería ayudar a una amiga que tenía problemas económicos”, contó su padre, visiblemente afectado. La joven aceptó el reto y, según videos difundidos en redes, alcanzó a ingerir varias bebidas antes de desplomarse.

Minutos después, perdió el conocimiento y sufrió una broncoaspiración tras vomitar. Testigos aseguran que pasaron varios minutos sin que el personal del lugar actuara, hasta que sus propias amigas lograron trasladarla de emergencia a una clínica cercana.

“Vi morir a mi hija tres veces”: La declaración de María José Ardila

En declaraciones a medios locales, el padre relató que los médicos intentaron reanimarla en tres ocasiones. “Cuando llegué a la UCI, la habían revivido tres veces. Vi morir a mi hija tres veces”, dijo entre lágrimas.

Pese a los esfuerzos médicos, el daño cerebral era irreversible. El 30 de octubre, los doctores decidieron desconectarla del soporte vital.

El caso ya es investigado por las autoridades colombianas para determinar posibles negligencias por parte del establecimiento. Mientras tanto, familiares, amigos y ciudadanos se congregaron este sábado en el Parque de las Banderas para despedirla.

