Reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Marco Rubio; los temas más relevantes que trataron
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arribó a Palacio Nacional donde tendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante la mañana de este miércoles se lleva a cabo la reunión entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionarios como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EU y Sergio Salomón, director del Instituto Nacional de Migración.
Es importante mencionar que se trata de la primera visita oficial de Marco Rubio y la reunión tiene como objetivo abordar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.
Se reporta que reunión entre Marco Rubio y Claudia Sheinbaum culminó
Se reporta que Marco Rubio salió de Palacio Nacional cerca de las 11:40 horas de esta mañana, por lo que la reunión habría durado alrededor de 1 hora con 38 minutos. Se dirige a la cancillería donde ofrecerá una conferencia de prensa en conjunto con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Personas se manifiestan en Palacio Nacional
Hay presencia de manifestantes en las inmediaciones de Palacio Nacional para dirigirse al secretario de Estado, Marco Rubio, ante la indignación que hay en México tras la reforma judicial. Se reporta una fuerte presencia policial.
Foto oficial de la reunión
A través de sus redes sociales, el gobierno de México compartió la fotografía oficial de la reunión entre ambos funcionarios.
En Palacio Nacional, la presidenta @Claudiashein recibe al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio.
Conversarán sobre el entendimiento de cooperación en materia de seguridad fronteriza con respeto a las soberanías. pic.twitter.com/YWV0Y9i0Yk
Marco Rubio llega a Palacio Nacional
Arriba a Palacio Nacional el secretario de Estado, Marco Rubio, para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum y concretar el “Programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley” entre los gobiernos de México y Estados Unidos.