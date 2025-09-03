Reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con Marco Rubio; los temas más relevantes que trataron

Durante la mañana de este miércoles se lleva a cabo la reunión entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y funcionarios como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EU y Sergio Salomón, director del Instituto Nacional de Migración.

Es importante mencionar que se trata de la primera visita oficial de Marco Rubio y la reunión tiene como objetivo abordar la cooperación entre ambos países en materia de seguridad.