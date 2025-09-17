Revelan lista de fallecidos por la explosión de pipa en Puente de la Concordia
El Gobierno de la CDMX confirmó 17 fallecidos por la explosión en Puente de la Concordia e informó la lista de víctimas identificadas tras la tragedia en Iztapalapa.
A casi una semana de la tragedia en el Puente de la Concordia, cuando una pipa de gas LP explotó en plena avenida Ignacio Zaragoza, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la cifra de personas fallecidas ascendió a 17.
La Secretaría de Salud capitalina informó que entre las víctimas se encuentran 15 hombres y dos mujeres.
La explosión, que ocurrió la tarde del 10 de septiembre, dejó en un primer momento un saldo de más de medio centenar de personas lesionadas, muchas con quemaduras de gravedad.
Con el paso de los días, el número de decesos ha aumentado debido a la gravedad de las heridas de varias de las víctimas hospitalizadas.
Lista de personas fallecidas tras la explosión de pipa en Iztapalapa
De acuerdo con el reporte oficial difundido en la cuenta de X del gobierno capitalino, estas son las identidades confirmadas de quienes perdieron la vida:
- Juan Carlos Sánchez Blas
- Carlos Iván Contreras Salinas
- Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros
- Eduardo Noé García Morales
- Juan Antonio Hernández Betancourt
- Irving Uriel Carrillo Reyes
- Misael Cano Rodríguez
- Ana Daniela Barragán Ramírez
- Jorge Islas Flores
- Armando Antillón Chávez
- Alicia Matías Teodoro
- Juan Carlos Bonilla Sánchez
- José Gabriel Hernández Méndez
- Jesús Joel Tovar García
- Gilberto Aron “N”
- Édgar Santiago Álvarez
- Omar Alejandro García Escorsa
• 35 personas permanecen hospitalizadas
• 31 han sido dadas de alta
• 17 personas lamentablemente fallecieron
• 35 personas permanecen hospitalizadas
• 31 han sido dadas de alta
¿Qué pasa en el Puente de la Concordia? Esto se sabe sobre la explosión de una pipa en Puente de la Concordia
Un video difundido en redes sociales mostró el instante en que la pipa de gas circulaba sobre Ignacio Zaragoza; tras perderse de vista detrás de un pilar del puente, se registró de inmediato la explosión y un incendio que se propagó rápidamente.
El siniestro no solo dejó víctimas mortales, sino que también afectó a 28 vehículos y obligó a suspender temporalmente servicios de transporte como el Trolebús y el Metro en la estación Santa Martha.
Familias enteras siguen enfrentando la difícil búsqueda de atención médica y la incertidumbre por sus seres queridos que permanecen hospitalizados.
*Nota en constante actualización por cifra de fallecidos*