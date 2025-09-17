Revelan lista de fallecidos por la explosión de pipa en Puente de la Concordia

A casi una semana de la tragedia en el Puente de la Concordia, cuando una pipa de gas LP explotó en plena avenida Ignacio Zaragoza, el Gobierno de la Ciudad de México confirmó que la cifra de personas fallecidas ascendió a 17.

La Secretaría de Salud capitalina informó que entre las víctimas se encuentran 15 hombres y dos mujeres.

La explosión, que ocurrió la tarde del 10 de septiembre, dejó en un primer momento un saldo de más de medio centenar de personas lesionadas, muchas con quemaduras de gravedad.

Con el paso de los días, el número de decesos ha aumentado debido a la gravedad de las heridas de varias de las víctimas hospitalizadas.

Lista de personas fallecidas tras la explosión de pipa en Iztapalapa

De acuerdo con el reporte oficial difundido en la cuenta de X del gobierno capitalino, estas son las identidades confirmadas de quienes perdieron la vida:



Juan Carlos Sánchez Blas

Carlos Iván Contreras Salinas

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noé García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Irving Uriel Carrillo Reyes

Misael Cano Rodríguez

Ana Daniela Barragán Ramírez

Jorge Islas Flores

Armando Antillón Chávez

Alicia Matías Teodoro

Juan Carlos Bonilla Sánchez

José Gabriel Hernández Méndez

Jesús Joel Tovar García

Gilberto Aron “N”

Édgar Santiago Álvarez

Omar Alejandro García Escorsa

¿Qué pasa en el Puente de la Concordia? Esto se sabe sobre la explosión de una pipa en Puente de la Concordia

Un video difundido en redes sociales mostró el instante en que la pipa de gas circulaba sobre Ignacio Zaragoza; tras perderse de vista detrás de un pilar del puente, se registró de inmediato la explosión y un incendio que se propagó rápidamente.

El siniestro no solo dejó víctimas mortales, sino que también afectó a 28 vehículos y obligó a suspender temporalmente servicios de transporte como el Trolebús y el Metro en la estación Santa Martha.

Familias enteras siguen enfrentando la difícil búsqueda de atención médica y la incertidumbre por sus seres queridos que permanecen hospitalizados.

*Nota en constante actualización por cifra de fallecidos*