VIDEO: Así quedó la zona cero tras la explosión en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Luego de controlar la explosión de una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas bajo el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, comenzaron las labores de limpieza.

Actualmente, la zona cero cuenta con grúas de tránsito que iniciaron el retiro de los vehículos destruidos por el flamazo, el cual dejó 3 personas muertas y 70 lesionadas, entre ellas mujeres y hombres.

Primeras versiones indican que el chofer conducía a exceso de velocidad , cuando perdió el control y terminó volcando sobre esta importante vialidad.

Así quedó el Puente de la Concordia tras enorme explosión

Luego de más de cinco horas de la tragedia, se pueden apreciar los daños entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, en la colonia Lomas de Zaragoza.

La unidad siniestrada será removida en las próximas horas, mientras varias grúas trasladan a depósitos más de 10 vehículos totalmente calcinados.

#AlertaVialFIA | Continúa labores para retirar vehículos afectados por la explosión en el puente de La Concordia en #Iztapalapa



Al momento sigue cerrada la circulación en la zona cero.



Vía @Fher_Torito https://t.co/PYNfL3WMpQ pic.twitter.com/8MsJYFyom4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Algunos camiones que circulaban también por la zona resultaron destruidos, y el pavimento permaneció al rojo vivo tras el flamazo que dejó decenas de personas con quemaduras en todo el cuerpo.

La onda expansiva afectó un radio de aproximadamente tres kilómetros, dejando imposible que las personas que se encontraban cerca pudieran refugiarse.

Explosión de pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa.|FIA

¿Qué pasó con el chofer de la pipa que explotó en Puente de la Concordia?

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que el chofer fue trasladado inicialmente a un hospital en el Estado de México (Edomex), donde por las heridas tuvo que ser trasladado al Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, detalló que hasta el momento se reportan 70 personas lesionadas, de las cuales 51 son hombres y 16 mujeres.

De las personas fallecidas, dos aún no han sido identificadas, por lo que se utilizarán métodos de identificación para localizar a sus familiares.