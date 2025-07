Trump aparece en archivos del caso Epstein: Pam Bondi le habría advertido

La controversia sobre el caso Jeffrey Epstein vuelve al centro de la política estadounidense tras revelarse que el nombre del presidente Donald Trump aparece mencionado en los documentos revisados recientemente por el Departamento de Justicia. La información fue confirmada por medios como The Wall Street Journal, The New York Times y CNN, que señalaron que la fiscal general Pam Bondi comunicó estos hallazgos a Trump en una reunión privada celebrada en mayo.

De acuerdo con fuentes citadas por CNN, durante una sesión de carácter rutinario, Bondi y el secretario adjunto de Justicia, Todd Blanche, explicaron al presidente que su nombre figuraba varias veces en los archivos. También mencionaron que aparecían otras figuras públicas, aunque recalcaron que no se hallaron pruebas de una supuesta lista de clientes, ni evidencias que contradijeran la conclusión oficial sobre el suicidio de Epstein.

La Casa Blanca niega relevancia del nombre de Trump en el caso Epstein

La Casa Blanca, por su parte, minimizó el informe. Portavoces oficiales afirmaron que el nombre del mandatario ya se había visto en documentos previos y que “la Casa Blanca no considera esto innovador, novedoso ni sorprendente en absoluto”. También calificó la cobertura mediática como parte de un ataque político: “Esto no es más que una continuación de las noticias falsas inventadas por los demócratas y los medios liberales”.

Tensión entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia

Según fuentes internas, hubo malestar en el equipo de gobierno por el hecho de que Pam Bondi no ocultara el nombre de Trump en los documentos que circularon entre figuras influyentes. Esta situación habría provocado una fractura entre el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, en medio de presiones internas por proteger al presidente en un año político sensible.

La situación se intensificó tras la publicación de un artículo en The Wall Street Journal que mencionaba una carta con el nombre de Trump junto a la imagen de una mujer desnuda, incluida en un álbum que Epstein recibió por su cumpleaños en 2003. El presidente negó rotundamente haber escrito esa carta y demandó al diario por difamación.

Congresistas exigen publicar todos los documentos del caso Epstein

La presión por transparencia ha crecido, pues congresistas de ambos partidos están pidiendo que se liberen por completo los documentos del caso Epstein, lo que obligó a líderes republicanos a interrumpir temporalmente la sesión legislativa para evitar votaciones incómodas.

El Departamento de Justicia y el FBI declararon en un comunicado conjunto que, tras analizar el expediente, ningún contenido de los archivos justificaba una mayor investigación o procesamiento, y que ya presentaron una moción para publicar las transcripciones completas del jurado investigador.