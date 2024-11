VIDEO: Revelan momento exacto de la volcadura en la México-Cuernavaca; una mujer perdió la pierna

El accidente que sacudió a la carretera federal México-Cuernavaca este viernes fue espeluznante, pues en su interior viajaban más de 30 personas que tenían la intención de llegar a su trabajo o escuela, pero que en su lugar, todos terminaron volcados sobre el asfalto y al borde de la muerte.

Minutos después de las 8 de la mañana, sobre la carretera descendía el camión de pasajeros a exceso de velocidad. El conductor se quedó sin frenos en el momento menos oportuno y la unidad se volteó al momento de dar vuelta, a la altura del kilómetro 25, en la colonia San Andrés Totoltepec, de la alcaldía Tlalpan.

Lamentablemente, las autoridades de la demarcación confirmaron que por este incidente, 32 personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a hospitales distintos. La buena noticia, si es que cabe alguna, es que de momento no se tiene registro de personas sin vida; sin embargo, esto no quiere decir que no haya sido una tragedia.

Mujer pierde la pierna en el accidente de la carretera México-Cuernavaca

El caso más significativo es el de una mujer que perdió la pierna durante el accidente, pues quedó prensada entre el asfalto y el camión, y tuvo que ser auxiliada por elementos de Protección Civil, un momento que quedó captado en video y que muestra el desgarrador momento en que logran sacarla con la pierna destrozada.

Los servicios de emergencia de inmediato la subieron a una ambulancia y comenzaron con la atención médica de la víctima; sin embargo, la desgracia era evidente y generó conmoción entre los presentes.

Video del momento en que camión se voltea en la México-Cuernavaca:

🚨 Cámara de seguridad capta el momento exacto del #accidente pic.twitter.com/GIc3lxllJu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 22, 2024

Momentos después fue difundido el video momento exacto en que el camión de pasajeros se voltea en una curva de la carretera México-Cuernavaca, donde se puede ver cómo el conductor pierde por completo el control de la unidad al momento de dar el giro y se arrastra por varios metros.

El chofer se dio a la fuga y dejó a las víctimas de esta volcadura a su suerte, pues fueron vecinos de San Andrés Totoltepec quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados que pudieron salir por su propio pie; sin embargo, hay varios lesionados con distintos tipos de gravedad.