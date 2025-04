¿Hay Doble Hoy No Circula este jueves santo? Lista de vehículos que no podrán salir el 17 de abril

Este jueves 17 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula aplica restricciones a la circulación vehicular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios del Estado de México (Edomex), como parte de las políticas de control ambiental impulsadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

La medida busca reducir los niveles de contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en días con donde la acumulación de partículas contaminantes puede poner en riesgo la salud de los ciudadanos.

¿Qué autos no circulan este jueves 17 de abril?

De acuerdo con la normativa vigente, este jueves NO podrán circular los vehículos con las siguientes características:

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

Holograma 1 y 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

La restricción estará vigente desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. en todas las delegaciones de la CDMX y en los 18 municipios conurbados del Estado de México que forman parte del programa.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 17 de abril?

Hasta el momento, no se ha activado el Doble Hoy No Circula. Cabe señalar que la medida suele implementarse cuando se declara una Contingencia Ambiental, lo cual implica un deterioro significativo en la calidad del aire. En esos casos, la CAMe puede restringir la circulación de más vehículos, incluyendo aquellos con holograma 0 y 00, dependiendo de los niveles de contaminantes registrados.

Se recomienda a la población estar atenta a los reportes oficiales durante el día, ya que los niveles de ozono o partículas PM2.5 y PM10 pueden provocar cambios de última hora en las disposiciones, a través de las cuentas oficiales de la CAMe.

¿Cómo funciona la Contingencia Ambiental?

La Contingencia Ambiental Atmosférica es un protocolo que se activa cuando los índices de contaminación rebasan los límites saludables, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019.

Cuando esto sucede, se implementan medidas como:

Reducción del tránsito vehicular

Suspensión de actividades industriales

Recomendaciones para limitar la actividad física al aire libre

El objetivo es proteger la salud de la población y mitigar la acumulación de contaminantes en la atmósfera.