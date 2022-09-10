¿Qué representa la imagen del Rey Carlos III para Reino Unido?

Tras la muerte de la Reina Isabel II, el Rey Carlos III ascendió al trono de Reino Unido. Este sábado fue nombrado oficialmente nuevo monarca británico a pesar de su baja popularidad.

Aunque Carlos III es una figura conocida para el pueblo británico, nadie sabe en qué tipo de monarca se convertirá, incluso algunas encuestas mostraron un mayor apoyo a su hijo Guillermo.

A su poca popularidad se le suma la baja aceptación que tiene su esposa, la Reina Consorte Camila, quien solo es querida por dos de cada 10 británicos.

Carlos III ignora protocolos reales de Reino Unido

Antes de convertirse en Rey, Carlos estaba acostumbrado a hablar de temas polémicos, algo que la realeza británica tiene prohibido y ahora deberá adaptarse a la neutralidad de su puesto.

⚫ His Majesty The King was formally proclaimed King Charles III at the Accession Council held at St James's Palace.



⚫ In Windsor and Balmoral, members of The Royal Family have viewed floral tributes that have been left in memory of The Queen.https://t.co/hXIgRRjf3U — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

Como nuevo monarca de Reino Unido, el Rey Carlos III ya no tendrá su propio pasaporte, ni licencia de conducir, en pocas palabras perderá sus derechos como individuo. Sin embargo, tanto él como sus hijos son conocidos por desobedecer los protocolos, así lo demostró cuando permitió que una mujer le diera un beso en la mejilla, un acto prohibido.

No obstante, el Rey Carlos III llega a una monarquía que ha ido relajando sus reglas, por lo que se espera que sea un gobernante que se una a las minorías étnicas y los grupos poco favorecidos.

El biógrafo e historiador real Matthew Dennison dice que cree que el Rey Carlos III puede ser un "monarca muy exitoso" a pesar de las preocupaciones de las personas con las que habló mientras promocionaba su libro.

The first public Proclamation of the new King is read at St James’s Palace following today's Accession Council.



Tomorrow there will be Proclamations in Edinburgh, Cardiff and Belfast. — The Royal Family (@RoyalFamily) September 10, 2022

Dennison, quien publicó la biografía ''La Reina'' sobre la difunta Reina Isabel II, en junio de 2021, dijo que ha dado charlas en Gran Bretaña en los últimos años y que se entristeció porque algunas personas tenían la sensación de que el entonces El Príncipe de Gales no estaría a la altura del trabajo de ser rey.

Ahora solo es cuestión de esperar para saber si el Rey Carlos III estará a la altura de madre la Reina Isabel II, una de las monarcas más queridas en Reino Unido y el mundo.

