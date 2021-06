¿Cómo obtener el RFC en internet?

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es una clave indispensable para todos los trabajadores, pues con ella se identifica como contribuyentes a las personas físicas o morales en México con la finalidad de controlar el pago de impuestos frente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), es por eso que aquí te explicamos cómo realizar el trámite en internet.

El RFC también te permite tener acceso a servicios financieros como cuentas bancarias y tarjetas de crédito y a programas sociales, entre otras cosas.

Generar el RFC en internet es sencillo, pues la persona interesada sólo necesita la Clave Única de Registro de Población (CURP), además de ser ciudadano mexicano mayor de 18 años.

El trámite en internet es gratuito y no es necesario acudir a las oficinas del SAT, pues desde noviembre del 2013, este organismo habilitó la posibilidad de que los nuevos contribuyentes se inscriban vía internet. Para ello, los pasos a seguir son los siguientes:



Ingresar al portal del SAT

Se debe seleccionar la opción “Obtén tu RFC con Clave Única de Registro de Población”.

Si no cuentas con tu CURP, puede consultarlo en línea. Posteriormente, se debe capturar el código de seguridad.

Una vez que los datos son ingresados, se accesa a un apartado que solicita datos del domicilio y correo electrónico.

Una vez que se realizan estos pasos, se obtiene un acuse único de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que contiene una cédula de identificación fiscal y un código QR.

Este trámite se puede realizar en internet cualquier día del año las 24 horas del día, aunque existen casos excepcionales de personas que sí deben acudir a un módulo del SAT, como son:



Menores de edad.

Personas con incapacidad legal jurídicamente declaradas.

Personas que realicen exportación de servicios o exposiciones.

Residentes en el extranjero con o sin establecimiento permanente en México.

En caso de que sea necesario tramitar el RFC de forma presencial, se deberá sacar una cita por internet y acudir con la documentación requerida.

¿Qué información contiene el RFC?

El RFC es una clave alfanumérica conformada por 13 caracteres:



Primera letra vocal interna del primer apellido.

Primera letra del segundo apellido.

Primera letra del primer nombre del contribuyente.

Fecha de nacimiento en orden aa/mm/dd

Además, cuenta con una homoclave asignada por el SAT, calculada a través de un algoritmo y con dígito verificador para evitar coincidencias en claves.



¿El RFC otorga obligaciones fiscales?

No, el trámite del RFC no representa obligación fiscal alguna y no se debe presentar ninguna declaración ante autoridades fiscales, pues es hasta que se tiene alguna actividad económica que se empiezan a pagar impuestos.

Además, en caso de requerir asesoría adicional, el SAT ofrece orientación telefónica a través de MarcaSAT: 55 6272 2728, y también a través del microchat del propio portal.