Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, envío una emotiva carta para algunos atletas del equipo olímpico mexicanos, para reforzar su compromiso y acompañamiento con las y los jóvenes; les pide que no se rindan.

Pide a los atletas mexicanos jamás darse por vencidos para alcanzar sus metas

En el mensaje, Ricardo B. Salinas Pliego, recalcó la importancia de respaldar a las y los jóvenes, que llevan en los hombros los colores de México, por lo que en esta carta buscó reafirmar su apoyo incondicional a las y los atletas mexicanos.

Además, enfatizó que el camino no será sencillo, pero le recordó a cada atleta que lo que los llevará lejos y al éxito será su determinación, así como el esfuerzo y las ganas que le pongan a todo lo que hacen.

“Es verdad que nada en la vida es fácil, pero tengan claro siempre que origen no es destino, es el carácter lo que define nuestro futuro y es precisamente ese carácter lo que no les puede permitir jamás darse por vencidos”, dijo el empresario en esta carta.

Con profundo amor por México, Salinas Pliego cerró su mensaje agradeciendo el esfuerzo de cada uno de los deportistas, quienes todos los días ponen en alto el nombre de nuestro país.

“Amo a México y estoy convencido de que nuestro país necesita buenas noticias y ejemplo como ustedes”, concluyó en el mensaje.

Así reaccionaron los atletas mexicanos a la carta de Ricardo B. Salinas Pliego

Las palabras llenas de motivación y respaldo de la carta de Ricardo B. Salinas Pliego, emocionaron a las y los atletas olímpicos mexicanos, algunos de ellos aseguraron que el mensaje les había puesto la piel chinita.

Mientras otros, con una sonrisa en el rostro, dijeron que la carta les había parecido muy bonita.

¿Cómo es la realidad de los atletas olímpicos en México?

El Gobierno de México ha abandonado a los atletas olímpicos, quienes ponen en alto el nombre de nuestro país a nivel internacional. Una prueba de ello son las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano en la Ciudad de México que dejan mucho que desear.

Las instalaciones de este centro de entrenamiento de alto nivel no cuenta con agua caliente en las regaderas, tiene insectos en las sábanas, además de que las literas y colchones no se han cambiado en más de 28 años.