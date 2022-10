¿Qué tienen en común Ricardo Benjamín Salinas Pliego y AMLO?

Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, contó cuál ha sido la relación que mantiene con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y lo que tienen en común.

En el documental “Constructor de realidades”, Ricardo Benjamín Salinas Pliego cuenta cómo conoció a AMLO y la relación que mantiene y recordó cuando López Obrador ganó la Jefatura de Gobierno y lo fue a visitar a sus oficinas y desde entonces, el presidente de Grupo Salinas aseguró que se mantiene una amistad.

@ricardobsalinas Muchos me preguntan si soy amigo del presidente López Obrador... nos conocemos desde hace muchos años y nos unen muchas cosas que queremos hacer por el país. Aunque muchos de sus seguidores y "Gobiernicolas" no les guste 😂. Les dejo aquí la historia: ♬ sonido original - RicardoBSalinas

“Entonces Andrés Manuel lo primero que hizo fue venirme a ver en TV Azteca, yo no tengo nada de ese problema, tú y yo vamos a darle la vuelta a la página y vamos para adelante. Tuvimos una magnífica relación cuando fue jefe de Gobierno, hicimos varias cosas juntos y desde entonces conozco al presidente Andrés Mnauel”.

¿Qué une a AMLO con Ricardo Benjamín Salinas Pliego?

El presidente de Grupo Salinas dio a conocer que con AMLO tienen una buena relación.

“Nos unen temas como la historia, la visión de país, la voluntad de que a la gente más fregada le vaya mejor, a mí me interesa mucho eso, ¿Tú crees que la gente esté pobre, muerta de hambre? Claro que no, además yo sé cómo sacarla de la pobreza y la miseria y no es con caridad, poniéndolos a trabajar, el trabajo te dignifica, no nada más ", declaró.

El presidente de Grupo Salinas dijo que con AMLO se comentó la necesidad de hacer una zona libre para los de abajo que no tuvieran obstáculos para sobresalir al eliminar impuestos y fomentar el emprendimiento.

“Por eso le decía yo al presidente hagamos una zona libre para que menos tiene, no le pongas obstáculos, que no paguen impuestos, que no requieran permisos, que la iniciativa esté libre”, contó en su documental estrenado en 2022.