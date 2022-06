Es un orgullo ser excluido por dirigencia de Morena: Ricardo Monreal

El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, desmintió que lo hayan invitado para estar presente en calidad de aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia de la República en el evento que organizó este domingo la dirigencia de su partido en Toluca, Estado de México, y dijo que es un timbre de orgullo el que lo hayan excluido.

“Me siento contento, animado. Es un timbre de orgullo que me excluyan. Yo soy senador, obviamente estaba invitado, porque yo invité a los senadores para que fueran a las 11 de la mañana; pero a mí no me invitaron al desayuno de las nueve de la mañana”, explicó Ricardo Monreal.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del Senado de la República. https://t.co/EeOvAUTRRe — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 13, 2022

El legislador añadió que la única llamada que recibió fue de parte del dirigente nacional de Morena , Mario Delgado, pero reiteró que fue para para que transmitiera la invitación a sus compañeros de bancada y no para reunirse con los aspirantes a la Presidencia de la República.

“Esa fue la única llamada que yo recibí de Mario, pero nunca fui invitado a este desayuno de la unidad, donde estaban gobernadores, el propio líder de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados y los aspirantes; a esa no fui invitado, lo digo con toda seriedad”, detalló.

Ricardo Monreal consideró que tampoco estaría dispuesto a quebrantar la legalidad al participar en un acto anticipado de campaña como calificó al evento de Toluca.

“Yo vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras; todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso. Eso, en el caso de que haya una denuncia, lo califica el INE y luego el Tribunal. Yo no”.

Ricardo Monreal pide no hacer actos de campaña

El legislador pidió que no se incurra en ilegalidades al realizar acciones que ellos mismos condenaron y rechazaron en el pasado. Los actos anticipados de campaña, resaltó, no sólo violan la ley, sino también atentan contra la democracia y los buenos oficios políticos.

“Por eso digo que no es bueno que la democracia se esté vulnerando con ilegalidades. Eso me parece que no lo voy a hacer yo; al menos yo he decidido no hacerlo. Por mi parte, seguiré en la lucha, pero sobre todo respetando la Constitución y la legalidad, realizando mi trabajo con eficiencia y con esmero.

“Soy de las personas que piensa que no será violando la ley como honraremos la democracia y las mejores prácticas políticas. Para mí no es adecuada la utilización de recursos públicos, para las promociones personalizadas de manera anticipada. Eso se previno por nosotros los legisladores para evitar los actos anticipados de campaña con años y el uso de recursos privados y públicos, y para evitar la inequidad en las campañas”.

El zacatecano también aclaró que no renunciará a sus aspiraciones políticas . Indicó que no está atenido a que se le apadrine en su intención por hacerse de la candidatura, pero sentenció que de haber exclusión también habrá división.

“Desde el poder se pueden construir artificialmente candidaturas, pero serán endebles, caprichosas. Nosotros hemos caminado desde siempre con libertad, con independencia, y no aspiramos a que se nos promueva o se nos apadrine; a lo que aspiramos es que fijen reglas claras de participación, sin favoritismos, y que la población sea la que decida. No me preocupa si se generan facciones en el partido, pues va a terminar mal; si hay exclusión en el partido, habrá división al final, aunque se simule y aunque se lleven miles y miles de personas a actos que previamente fueron seleccionados por los aspirantes”.

Ricardo Monreal también llamó a los funcionarios públicos a que en lugar de andar en campañas anticipadas mejor se pongan a trabajar en las necesidades del país como es el combate a la inseguridad o la reactivación económica, entre otros temas, algo que dijo, se comprometieron con la ciudadanía que los eligió.

“Creo que los funcionarios no debemos distraernos con campañas anticipadas, en eso estoy totalmente de acuerdo; porque distraer la función pública en momentos tan delicados para el país no sólo es un despropósito sino es delicado para cumplir con lo que ofrecimos en el 2018 y en años anteriores”.