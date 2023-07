El presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, localizó y escribió a la “dupla galáctica”, un par de jugadores de fútbol amateur identificados en redes sociales como Javetas y Rivaldios para una oportunidad para que jueguen en el Mazatlán FC.

En su cuenta verificada en Twitter, Ricardo B. Salinas Pliego publicó: “Parece que ya recibieron el mensaje @RivaldinhoR10 y el otro joven que no tiene twitter… entonces están listos para el @DbutFC, el Kraken y el @MazatlanFC”.

“Primero vayan a darse una vuelta al estadio, si quieren para el boleto me avisan, ahhh y no les caería mal sacar un crédito en @BancoAzteca”, finalizó el Señor Salinas en su publicación.

Todo surgió luego de que un usuario de la red social Twitter, le pidiera a Ricardo B. Salinas Pliego, que le diera la oportunidad de debutar en primera división a Rivaldo Reatiga, un joven futbolista, además de que es muy conocido por ser creador de contenido

A través de su cuenta verificada en Twitter, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, respondió de manera peculiar, solo como él sabe hacerlo en las redes sociales.

D-but, tú puedes ser la próxima estrella del Mazatlán FC

En su publicación el exitoso empresario señaló que Javetas y Rivaldios, quienes habrían sido muy mencionados en redes sociales, les invitó a participar en “D-But FC”, un reality en donde uno de los integrantes tendrá la oportunidad de jugar en el Mazatlán FC. El objetivo principal de este proyecto es el de darle una oportunidad a algún jugador amateur con la finalidad de que pueda unirse al equipo de Sinaloa.

Mantente atento a las plataformas de TV Azteca Deportes. Tú puedes ser la próxima estrella del futbol mexicano y firmar un contrato profesional con el Mazatlán FC.

Rivaldo Reatiga cuestiona y critica la manera para debutar jugadores

Rivaldios, un conocido creador de contenido en las redes sociales y quien formó parte de las fuerzas básicas en diversos equipos del futbol mexicano, no logró llegar a la Primera División de México debido a los supuestos “manejos extraños” registrados en las divisiones inferiores.

“Hay un descaro total que es increíble, hay chavos que no saben patear una pelota, se supone que estás dentro de las fuerzas básicas, porque eres de lo mejor del país y es vergonzoso lo que mis ojos han visto, corrían a los buenos y dejaban los que no eran, no sé qué le veían. Hacen mil cosas por debajo del agua, que piensan que uno no se da cuenta, pero uno, al vivir ahí todos los días, no lo hacen menso": Rivaldo Reatiga Ojeda.