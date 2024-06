Se desborda río Tepeji tras intensas lluvias en Hidalgo

En Hidalgo amanecieron inundados porque durante la madrugada se desbordó el río Tepeji. Familias enfrentaron la pesadilla de ver sus casas entre lodo, basura y agua sucia.

No sólo fueron las lluvias en este lugar. También a Tepeji del río llegaron las descargas del Estado de México. El río creció y se desbordó en tres puntos durante la madrugada. La terminal de autobuses fue desalojada, una escuela y viviendas resultaron afectadas.

“Sí hubo desbordamientos en lo que es San Ignacio en Quelites lo que es la terminal de autobuses y el puente de la Romera. Necesitamos una excavadora para sacar todos los troncos y con Protección Civil irlos partiendo”, dijo Salvador Jiménez, alcalde de Tepeji del Río.

Telesecundaria se llena de lodo y basura

Ya con la luz del día, los estragos fueron más notorios en las casas afectadas y en la Telesecundaria 186, donde comenzaron a ser retirados escombros, lodo, piedras y toneladas de basura que se metieron hasta la cocina y salones.

“Estaba en mi casa, ya estábamos acostados. De repente mi esposo me dijo que cargara a mi hijo y me saliera. Cuando salgo, a la hora de salir, el agua me llegaba a la cintura y corrí por los demás. Fue muy desesperante”, dijo Elena Sandoval Jiménez, una de las habitantes afectadas.

Pero no fue el único lugar, también en Tulancingo, Hidalgo, se tuvo el impacto de las lluvias constantes. Jardines del Sur y El Paraíso, era donde se reportaban inundaciones.

"Ésta fue una tromba que cayó, son las lluvias, las trombas del mes de junio, pero lo principal, es que mantengan las alcantarillas limpias, que no haya basura”, dijo Jesús García, director de Protección Civil de Tulancingo.

Inundaciones en Pachuca llegan a 50 centímetros

Mientras en Pachuca se registraron anegamientos en la zona sur. El agua alcanzó hasta 50 centímetros y se metió a viviendas y autos. Usuarios de redes compartieron incluso cómo un colchón fue arrastrado por la corriente.

Protección Civil del estado no reportó lesionados, solo daños materiales. Aseguró que se mantiene la alerta en la zona sur del estado, debido al pronóstico de lluvias para las próximas horas.