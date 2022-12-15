Tras una larga y ríspida sesión, el dinosaurio seguía ahí

Con la música de Jurassic Park la senadora del PAN Xóchitl Gálvez l legó al Pleno del Senado de la República disfrazada de dinosaurio y dijo encarnar el retorno de Manuel Bartlett.

"Es el retorno de Manuel Bartlett, para volver a hacer el fraude electoral del 88, así como se cayó el sistema no habrá credenciales de elector confiables y es regresar al pasado regresar a la época de los dinosaurios priístas que se quejaban de la que se quejaban muchísimo".

De inmediato, el presidente del senado, Alejandro Armenta llamó al orden.

Lo que no es correcto es que suba la tribuna y violente el proceso le pido a la senadora Xóchitl Gálvez que se retire al lugar que le corresponde, por qué está violentando la responsabilidad".

Legisladores debaten Plan B de Reforma Electoral.

Y aunque los senadores de Morena y sus aliados afirmaron que se trata de una reforma que evitará dispendios en el INE y facilitará procesos democráticos los senadores de oposición no se mostraron convencidos.

La priísta Claudia Ruiz Massieu dijo que es momento de definir postura ante la historia.

Mientras que la panista Josefina Vazquez Mota llamó a parar la destrucción de instituciones como el INE.

La senadora Mónica Fernández de morena, reconoció que se pudo hacer una ley mejor.

Finalmente el coordinador de Morena se despegó de la bancada y reconoció fallas en la legislación y dijo que se debe respetar la Carta Magna.