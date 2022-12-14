AMLO monta guardia de honor en memoria de Miguel Barbosa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), encabezó la guardia de honor en memoria del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien falleció este martes 13 de diciembre a los 63 años de edad.

El mandatario y la familia de Miguel Barbosa, montaron la primera guardia de honor que se realizó en la Casa Aguayo, en Puebla, en donde estuvo el féretro del gobernador.

Homenaje póstumo: Miguel Barbosa Huerta https://t.co/P9l8LX0696 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 14, 2022 El mandatario y la familia de Miguel Barbosa, montaron la primera guardia de honor que se realizó en la Casa Aguayo, en Puebla. Durante su discurso, López Obrador reconoció a Miguel Barbosa como un luchador desde hace varios años. Durante la mañanera de hoy, AMLO lamentó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a quien dijo conocer desde hace más de 25 años. "Lo vamos a tener siempre presente porque luchó durante muchos años y viene de abajo siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades", expresó. AMLO reconoce a Miguel Barbosa como promotor de marcha El Presidente también reconoció que el gobernador de Puebla fue quien planteó que con motivo de los cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación se realizara una movilización, que fue la marcha del pasado 27 de noviembre. Tras la primera guardia de honor encabezada por AMLO, gobernadores y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también replicaron la acción en memoria del gobernador de Puebla. El mandatario y la familia de Miguel Barbosa, montaron la primera guardia de honor que se realizó en la Casa Aguayo, en Puebla. Durante su discurso, López Obrador reconoció a Miguel Barbosa como un luchador desde hace varios años. Durante la mañanera de hoy, AMLO lamentó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a quien dijo conocer desde hace más de 25 años. "Lo vamos a tener siempre presente porque luchó durante muchos años y viene de abajo siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades", expresó. AMLO reconoce a Miguel Barbosa como promotor de marcha El Presidente también reconoció que el gobernador de Puebla fue quien planteó que con motivo de los cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación se realizara una movilización, que fue la marcha del pasado 27 de noviembre. Tras la primera guardia de honor encabezada por AMLO, gobernadores y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también replicaron la acción en memoria del gobernador de Puebla.

En su discurso, López Obrador reconoció a Miguel Barbosa como un luchador desde hace varios años.

Durante la mañanera de hoy, AMLO lamentó la muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a quien dijo conocer desde hace más de 25 años.

"(Su muerte) nos conmovió a todos y vamos a ir a Puebla a rendirle un homenaje. Vamos a estar con sus familiares y hacerle un reconocimiento", dijo.

"Lo vamos a tener siempre presente porque luchó durante muchos años y viene de abajo siempre abriéndose paso y enfrentando adversidades", expresó.

AMLO reconoce a Miguel Barbosa como promotor de marcha

El Presidente también reconoció que el gobernador de Puebla fue quien planteó que con motivo de los cuatro años del gobierno de la Cuarta Transformación se realizara una movilización, que fue la marcha del pasado 27 de noviembre.

Tras la marcha, AMLO reconoció en una mañanera a Miguel Barbosa por asistir el domingo a la Ciudad de México, a pesar de su estado de salud.

Tras la primera guardia de honor encabezada por AMLO, gobernadores y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, también replicaron la acción en memoria del gobernador de Puebla.

También acudieron legisladores, funcionarios e integrantes de Morena, partido al que pertenecía Miguel Barbosa.