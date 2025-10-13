VIDEO: Yulay logra entregar víveres en Poza Rica pese a ser bloqueado por militares

El manto de solidaridad que surgió tras las severas inundaciones en Poza Rica, Veracruz, tuvo un episodio inesperado este fin de semana, cuando el influencer “Yulay” intentó ingresar al municipio con víveres para los afectados, pero fue detenido por las autoridades antes de llegar a las zonas más afectadas.

El creador de contenido, conocido por sus acciones altruistas en distintos puntos del país, compartió a través de sus redes sociales los momentos de tensión vividos al ser retenido por elementos del Ejército Mexicano.

En los videos difundidos, se observa cómo las camionetas cargadas con despensas y artículos de primera necesidad son bloqueadas, impidiendo temporalmente el acceso del equipo que acompañaba al influencer.

¿Por qué no dejaron pasar a Yulay a Poza Rica?

De acuerdo con los clips publicados en X (antes Twitter) y otras plataformas, los militares justificaron la medida como parte de los protocolos de seguridad establecidos en las zonas de desastre, donde únicamente se permite el ingreso de brigadas oficiales o personal autorizado.

“No me dejaron”, expresó Yulay visiblemente molesto, mientras explicaba que su intención era entregar la ayuda directamente a las familias afectadas.

La situación provocó una ola de comentarios en redes, donde usuarios cuestionaron la restricción impuesta a quienes buscan colaborar en momentos de emergencia.

Pese a la negativa inicial, reporteros locales ayudaron al youtuber a identificar rutas alternas para llegar al sitio, lo que finalmente permitió que la ayuda humanitaria fuera entregada.

En videos posteriores, Yulay agradeció el apoyo de los periodistas y mostró imágenes del reparto exitoso de los víveres entre los damnificados.

Sheinbaum desconoce bloqueo a entrega de despensas de Yulay en Poza Rica

Durante su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró no tener conocimiento sobre el incidente que enfrentó el influencer Yulay en Poza Rica, luego de que se le impidiera entregar despensas a personas afectadas por las recientes inundaciones.

Sheinbaum explicó que, al momento de su visita a la zona, tampoco se tenía reporte alguno sobre algún cargamento de ayuda que hubiera sido retenido.

“No contamos con información acerca de un apoyo que no haya podido ingresar; incluso cuando llegamos a Poza Rica se verificó si había arribado algún camión y no se tenía registro”, precisó la mandataria.

¿Quién es Yulay?

Yulay, cuyo nombre real es Julio César Fuentes, es un popular influencer y creador de contenido originario de Tenancingo, Estado de México. Su trayectoria en redes sociales se ha distinguido por un enfoque social y por su participación en campañas de ayuda en comunidades vulnerables.