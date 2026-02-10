¡Adiós a un héroe de cuatro patas! Asesinan a Vico, perro policía en Chihuahua; murió cumpliendo su deber

La ciudad de Chihuahua se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Vico, un valiente elemento del grupo K9 de la Policía Municipal.

El trágico incidente ocurrió el pasado fin de semana durante un operativo en el Ejido El Fresno, donde los agentes acudieron para atender un llamado de emergencia por violencia familiar.

Así fue el último llamado de Vico

La noche del ataque, Vico y su binomio acudieron a una vivienda con reporte de violencia doméstica. Durante el llamado se encontraba un joven de 20 años, aparentemente bajo el efecto de alguna sustancia, el cual comenzó a golpear al canino con un machete.

De acuerdo a la información brindada por la policía municipal, Vico recibió varios golpes que lo dañaron de gravedad.

Así reaccionaron a la muerte de Vico

El presidente municipal, Marco Bonilla, expresó su profundo dolor ante la pérdida del agente canino , la cual sucedió las primeras horas del 6 de febrero, además destacó el valor de Vico durante todos sus años de servicio.

Para la administración municipal, Vico no era solo un perro, sino un oficial que cumplió con el máximo juramento de servicio: dar la vida por los demás.

Vico tenía seis años de lealtad y trayectoria policial

Vico no era un novato; contaba con seis años de experiencia patrullando las calles de Chihuahua. Durante su carrera, participó en numerosos operativos y detenciones, ganándose el respeto de sus compañeros de unidad.

Su muerte ha generado una ola de indignación y tristeza en redes sociales, donde se ha viralizado un emotivo video para despedirlo y recordar su legado de entrega absoluta a la seguridad pública.

¡Adiós a un héroe! 🕊️ El agente canino "Vico", del grupo K9 en Chihuahua, falleció tras ser atacado con un machete durante un operativo en El Fresno. "Vico" intervino para neutralizar a un sujeto agresivo que amenazaba a sus propios familiares pic.twitter.com/kZ4uwqAeON — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 8, 2026

Despedida a Vico en redes sociales

Mediante un video difundido en redes sociales, la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua compartió imágenes del lomito realizando su labor como agente policial.

En la publicación también venía una leyenda, en la cual los policías despidieron al gran Vico:

"Hoy no sólo despedimos a un policía canino, sino a un amigo y compañero que con su valentía entregó su vida para salvaguardar la de sus compañeros en el cumplimiento de su deber.

Su lealtad, valor y amor deja una huella imborrable en cada uno de nosotros. No solo fue un elemento ejemplar, fue parte de nuestra historia, de nuestras filas y de esta gran familia de sangre azul que hoy lo honra con respeto y gratitud.

Gracias por servir y proteger, por enseñarnos el verdadero significado de lealtad sin condiciones. Tu legado vivirá por siempre en nuestros corazones y en cada paso que demos como corporación.

Descansa en paz, nuestro héroe de cuatro patas. Siempre K9"