Fueron a Mazatlán a celebrar el cumpleaños de su mamá: esto se sabe de los turistas desaparecidos

La mañana de este lunes 9 de febrero, la madre de cuatro turistas desaparecidos en Mazatlán, Sinaloa, se manifestó frente a Palacio Nacional para exigir a las autoridades avances en la búsqueda de sus hijos, quienes fueron secuestrados el pasado 3 de febrero.

Los jóvenes originarios de Ixtlahuaca habían decidido pasar unos días de vacaciones previos al Carnaval de Mazatlán para celebrar el cumpleaños de su madre; sin embargo, hoy nada se sabe de ellos.

Exigen búsqueda de los turistas secuestrados en Mazatlán

Acompañada de otros familiares, la mujer identificada como Verónica Sabino pidió la intervención directa del Gobierno federal para lograr la pronta localización de:



Óscar García Hernández

Omar Alexis Ramírez Sabino

Javier Ramírez Sabino

Gregorio Ramírez Sabino

De acuerdo con primeros reportes, la familia completa viajó a Mazatlán con la intención de descansar una semana antes del Carnaval, la festividad más importante del noroeste del país.

Verónica narra que aquel 3 de febrero, cenó con sus hijos y después el grupo decidió rentar unos vehículos tipo RZR para recorrer distintas zonas del puerto.

Pero se presume que durante el trayecto, fueron interceptados por un grupo de hombres armados, quienes se los llevaron con rumbo desconocido. Horas después, las unidades fueron localizadas abandonadas en la zona de Cerritos, al norte de Mazatlán.

Difunden fichas de búsqueda de los turistas de Edomex desaparecidos

De acuerdo con las fichas de búsqueda difundidas por las autoridades, Óscar García, de 30 años y profesor del Estado de México, mide 1.76 metros, es de tez morena y complexión delgada; tiene tatuajes y cicatrices visibles.

Omar Alexis Ramírez Sabino, hijo de Verónica y también de 30 años, es de complexión robusta y no presenta señas particulares.

Por su parte, Javier Ramírez Sabino, de 25 años, cuenta con cicatrices en la muñeca y la mejilla izquierda, mientras que Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años, es de tez morena y rostro redondo.

Tras el reporte de desaparición, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa desplegó un operativo que permitió localizar con vida a una mujer y a una niña de 9 años que viajaban con el grupo. Ambas fueron encontradas en el poblado de El Habal y se encuentran fuera de peligro.

