Muere pareja junto a su perrito por intoxicación de gas en Tlalnepantla, Edomex

Hallaron a dos personas sin vida junto a su perro dentro de un domicilio en Tlalnepantla, Estado de México, aparentemente por intoxicación de gas. El caso generó movilización de cuerpos de emergencia y autoridades ministeriales, quienes resguardaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes.

De acuerdo con información del Gobierno de Tlalnepantla, el reporte fue atendido de inmediato y, de manera preliminar, se descartó la presencia de violencia en el lugar. Los primeros indicios apuntan a una posible intoxicación por gas como causa del fallecimiento de las víctimas.

Autoridades investigan posible intoxicación por gas en Tlalnepantla

Tras el hallazgo, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron al domicilio para realizar las diligencias necesarias y determinar de manera oficial qué provocó la muerte de las dos personas y del animal de compañía.

Aunque no se encontraron señales de forcejeo o agresión, serán los estudios periciales los que confirmen si se trató de un accidente doméstico o de alguna otra situación. Mientras tanto, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación.

El gobierno municipal lamentó los hechos y aseguró que existe total colaboración con las instancias correspondientes para que el caso se esclarezca lo antes posible. Además, recordó a la ciudadanía que el C4 mantiene líneas directas para reportar emergencias o situaciones de riesgo:

C4 Oriente: 55 5714 5077

C4 Poniente: 55 5366 4444

Caso similar en Morelos: pareja muere por inhalar gas

Un hecho similar ocurrió en el municipio de Emiliano Zapata, Morelos, donde un hombre y una mujer fueron localizados sin vida dentro de su vivienda. De acuerdo con la policía municipal, se solicitó apoyo de una ambulancia luego de que se reportara a una pareja inconsciente al interior del domicilio.

Al arribar al lugar, los paramédicos confirmaron que ambas personas ya no contaban con vida. Los primeros peritajes señalaron que la causa de muerte habría sido una intoxicación por inhalación de gas, ya que una de las llaves de la estufa se encontraba abierta.

La Fiscalía de Morelos realizó el levantamiento de los cuerpos e inició una investigación para determinar si el fallecimiento fue resultado de un accidente doméstico o si existió algún hecho intencional. El caso encendió las alertas sobre los riesgos del uso de gas en el hogar y la importancia de revisar instalaciones y equipos.

Recomendaciones para evitar tragedias por fugas de gas

Especialistas y autoridades recomiendan tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de intoxicaciones por gas en casa, entre ellas: