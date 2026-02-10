Quema de pastizales provoca carambola en carretera Izúcar de Matamoros-Atlixco, Puebla

La tarde de este lunes se registró una fuerte carambola sobre la carretera Izúcar de Matamoros–Atlixco, a la altura de la comunidad de La Sábana, en Puebla lo que provocó severas afectaciones a la circulación y generó momentos de tensión entre automovilistas y pasajeros del transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estarían involucradas al menos nueve unidades, entre ellas un autobús y varios vehículos del transporte público. Sin embargo, el número exacto de automóviles participantes aún no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

Carambola genera cierre parcial en la Izúcar–Atlixco

La carambola ocurrió en uno de los tramos más transitados de esta vía, utilizada diariamente por cientos de personas que se trasladan entre municipios de la región. Tras el choque, varios carriles quedaron bloqueados, lo que ocasionó largas filas de vehículos y una circulación prácticamente detenida por varios minutos.

Automovilistas que transitaban por la zona reportaron retrasos considerables y recomendaron tomar rutas alternas mientras se realizaban las maniobras de atención y retiro de las unidades siniestradas. La falta de visibilidad y el alto flujo vehicular habrían sido factores que complicaron la situación en el momento del accidente .

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si hay personas lesionadas ni la gravedad de su estado de salud. Se espera que en las próximas horas se emita un reporte más detallado conforme avancen las investigaciones y se recopile la información completa del accidente.

Autoridades piden extremar precauciones al conducir por una zona de quema de pastizales

Mientras continúan las labores en el sitio, corporaciones de seguridad exhortaron a los conductores a manejar con precaución , respetar los límites de velocidad y mantener distancia entre vehículos, especialmente en tramos donde se registra tráfico pesado o reducción de carriles.

También se pidió a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar acercarse al área del accidente, ya que la presencia de curiosos puede entorpecer el trabajo de los servicios de emergencia y generar mayores retrasos.

