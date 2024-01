¡Rompe el silencio! Robert De Niro dice que se siente ‘genial’ ser padre de una bebé a los 80 años

¿Se te metió una lágrima a los ojos? A prácticamente un año del nacimiento de su hija Gia Virginia, en abril de 2023, el reconocido actor Robert De Niro rompe el silencio y comparte cómo se siente ser papá a los 80 años: “Quiero estar aquí todo el tiempo que pueda”.

¿Qué edad tiene Gia Virginia, la hija de Robert De Niro?

Fue en abril de 2023, cuando Robert De Niro, de entonces 79 años, anunció que sería padre por séptima ocasión a lado de la productora Tiffany Chen, de 45 años. Aunque en aquel entonces, el ganador de dos Premios Óscar no había pronunciado declaraciones al respecto, hoy, a 8 meses del nacimiento de su hija, Gia Virgini, ha decidido romper el silencio.

“Soy un papá de 80 años y es genial”, confesó el actor con la voz entrecortada al hablar de su pequeña hija durante una entrevista para el medio AARP Tha Magazine.

El actor también resaltó que el nacimiento de su bebé le ha dado un nuevo sentido a su vida: “Todo lo que me consume o me preocupa, o esto o aquello desaparece cuando la miro. Eso en sí mismo es maravilloso… Simplemente, te miran y lo asimilan, así que no sé, a dónde ella cuando crezca, pero ella está pensando, está observando todo. Es realmente interesante”, enfatizó conmovido.

¿Cuántos hijos tiene Robert De Niro?

La noticia de que Robert De Niro nuevamente se convirtió en padre no solo sorprendió al público por la avanzada edad del actor, sino porque también es padre biológico de otros siete hijos con cuatro de sus parejas: Diahnne Abbott, Toukie Smith, Grace Hightower, de quien se divorció en 2018, y Tiffany Chen, ¿quiénes son?



Drena, de 52 años, furto de su relación con Diahnne Abbott.

Raphael, de 46 años, también hijo de Abbott.

Julian Henry y Aaron Kendrick, de 28 años, gemelos de la actriz estadounidense Toukie Smith.

Elliot, de 25 años, de Grace Hightower.

Helen, de 12 años, también con la actriz y cantante Hightower.

Gia, nacida en abril de 2023, con su actual novia Tiffany Chen.

¡El árbol genealógico no para ahí! A los 80 años, De Niro también es abuelo, incluso, en julio de 2023 vivió la pérdida de uno de sus nietos: Leandro, hijo de su primogénita Drena, quien falleció a los 19 años por una sobredosis.