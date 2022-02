Roberto, historia de tenacidad y creatividad en Tabasco

Roberto es de esos que no se doblegan ante la adversidad, desde hace 4 años es vendedor de aguas frescas.

Su historia cambió un día ya no pudo trabajar dentro del campus de la división de salud de la Universidad Juárez de Tabasco como lo venía haciendo.

“Y tuvimos que salir aquí a la calle a vender por fuera y aquí estamos sirviéndole a los estudiantes, maestros y a los alumnos para seguir sirviéndoles como siempre”, Roberto Morales, comerciante de aguas frescas.

Roberto supera obstáculos

Solo que con el tipo de cerca y la altura que había, todo se complicó, pero no se rindió.

“Me dio Dios una sabiduría para hacer esto, entonces estaba yo en la noche comencé pensando como lo iba hacer y me vino la idea”, recordó don Roberto.

Diseñó y construyó un artefacto. Una polea mecánica que está sujeta al suelo en una base de concreto. Un tubo con arandelas y un cordón permiten sujetar la caja de madera donde se colocan los vasos y entregar el producto al otro lado de la cerca.

Roberto famoso

El ingenio de Roberto llamó la atención de los estudiantes, uno de ellos publicó su historia y rápidamente se multiplicaron las reacciones.

“Al principio me dio risa, dije a la que ingenio, pero después dije que chido, porque ahorita muchas personas se detienen porque dicen no puedo, no tengo dinero y este señor es un ejemplo de cuando quieres lograr algo lo logras”, mencionó Joaquín Morales, estudiante de odontología.

“Yo lo conozco desde hace muchísimos años y es una gran persona y además de eso, si no hay dinero, le da hasta crédito a los chicos y hasta a mí también, nos apoya”, aseguró Lucía Hernández, empleada administrativa.

Así, don Beto ya no solo es conocido por sus clientes, sino reconocido por los usuarios de las redes sociales que destacan su ingenio y ganas de trabajar, así le pongan todas las barreras.