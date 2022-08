Video: Robo a camioneta de valores desata balacera en Puebla

Se escucharon las detonaciones de arma de fuego tras el millonario atraco a una camioneta de valores que abastecía los cajeros de una sucursal bancaria ubicada en la 11 sur y la 105 Poniente en la capital de Puebla.

El pánico se desató entre los ciudadanos quienes al escuchar la balacera, corrieron al interior del paradero para resguardarce y evitar una desgracia.

En el enfrentamiento quedaron dos custodios heridos; uno de ellos con tres impactos en el brazo, mientras el otro recibió igual número de impactos, pero en las piernas.

Roban camioneta de valores en Puebla y hieren a dos custodios

Ante lo sucedido la policía inició la búsqueda de los probables responsables en la zona sur de la ciudad.

La zona tuvo que ser acordonada por al menos 4 horas donde acudieron elementos de la Policía Municipal elementos de la fiscalía municipal del Estado así como camionetas de la empresa de valores.

“Venía yo a depositar para la escuela y ya no me dejaron pasar, Esta es la más cerca y me dijeron que hay otra pero hasta el centro, y cuando llegue ya estaba acordonado. Minutos antes y te hubiera tocado ver, sí sí, de hecho sí", describió Fabiola López.

El acordonamiento provocó que alrededor de 20 minutos el servicio de transporte articulado se suspendiera.

“Estamos acá ayudando a los compañeros para que fluyera porque estaba cerrado por el asalto a la camioneta de valores lo único fue que solicitaron el apoyo”, señaló Joaquín Rosas, trabajador del transporte articulado.

Tras la búsqueda de los responsables, efectivos de la policía municipal, hallaron una camioneta color verde ubicada en la Privada Toltecas, entre avenida Nacional y calle Aztecas de la colonia Los Pinos Mayorazgo, justo enfrente de la Primaria Federal 12 de Octubre.

Los delincuentes lograron huir con su cómplice lesionado y un botín presuntamente de un millón 300 mil pesos.

Finalmente, la autoridad municipal de seguridad informó que continuarán las investigaciones y adelantó que ya se cuentan con algunas características de los presuntos responsables.