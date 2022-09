Se roban carro con todo y perrito en San Pedro, Nuevo León

La noche del pasado lunes, un perrito de apoyo emocional, que tiene 13 años de edad, fue robado junto con un carro durante un asalto a punta de pistola en el municipio de San Pedro, Nuevo León.

Karla Padilla, dueña del perrito, relató la desagradable experiencia que le tocó vivir a un familiar suyo que viajaba en el carro, junto con su perrito, al ser asaltado por un grupo armado afuera de una tienda de conveniencia en la avenida Fundadores, en la colonia Privanzas.

“De repente de la nada aparecieron cinco personas muy fuertemente armadas. Fue muy rápido, fueron 30 segundos de dame las llaves del carro”.

Se roban carro con lomito incluido, el perrito ya fue localizado

El conductor les pidió que le dejaran al can porque le brinda asistencia emocional, pero como quiera se lo llevaron.

La familia de Karla fue a buscar al lomito de la raza yorkie: No les interesaba ni el auto, ni la cartera, ni el celular que se robaron, sólo querían recuperar a Harry, y luego ella pidió ayuda en redes sociales, ofreciendo recompensa.

“Empiezo yo a compartir en redes que por favor se sumara la gente a ayudarme a localizar a Harry y se hace viral”

Harry es adoptado, es pieza clave en la familia, y es vulnerable porque está enfermito de los ojos y tiene otros padecimientos.

Durante todo el martes, los seguidores de las redes sociales acompañaron a la familia a “peinar” la zona del asalto y nadie descansó.

Y sorpresivamente, este miércoles, de madrugada la buena noticia llegó.

Localizan a perrito robado en San Pedro

“A la una treinta de la mañana nos habla uno de los jefes, el jefe del Grupo Titán y nos dice: señora creo que encontramos a su perrito. Me mandó fotografias de Harry y la verdad se me doblaron las piernas, no te sé explicar, ganas de llorar, fue un momento de muchísimo alivio”, describio Karla.

Ella intentó darles la recompensa a los elementos del 911, pero la rechazaron.

“Nos dijeron de una manera muy profesional que era parte de su trabajo. Estamos muy agradecidos con el municipio de San Pedro, la Dirección de Atención Ciudadana y la Dirección de Seguridad Publica de San Pedro, y sobre todo a toda la gente que se sumó a esta campaña porque fue una cosa que yo no me lo esperaba, la verdad, y también a los medios de comunicación”.

Lo que pase con los delincuentes y con el carro robado será otra historia.