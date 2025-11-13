Desmantelan banda colombiana que entraba a robar casas en Edomex y CDMX

Algunos habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) fueron víctimas de robo en sus casas, por lo que las autoridades comenzaron con la búsqueda de los ladrones y ahora una banda presuntamente implicada fue ubicada y detenida.

Los detenidos son presuntos miembros de un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación, el cual opera principalmente en el Estado de México, vinculados con al menos seis robos en diferentes municipios de la entidad mexiquense y dos en la Ciudad de México.

Así operaba banda para meterse a robar casas en CDMX y Edomex

Las investigaciones de la policía señalan que el modus operandi de este grupo consiste en que al menos cuatro sujetos que portan capuchas, ingresan a los domicilios, forzando los accesos principales con ayuda de herramienta, para robar dinero en efectivo, joyería y otros objetos de valor.

Los detenidos son Dairon "N", de 24 años; David "N", de 36 años, y Manuel "N", de 26 años, todos originarios de Colombia. Policías de la CDMX los capturaron en posesión de varias dosis de aparente droga y un arma de fuego, en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Durante un patrullaje de seguridad en la autopista México-Puebla y la calle Zapata, en la colonia Emiliano Zapata, observaron a tres sujetos al interior de una camioneta negra similar a la que aparece en videos de seguridad que forman parte de las indagatorias.

¿Dónde operaba banda de ladrones de casas detenidos?

Los robos ocurrieron en los domicilios ubicados en los municipios de Metepec, San Mateo Atenco y Barrio de la Magdalena, de la entidad mexiquense, y usaban una camioneta negra para huir.

Los tres hombres fueron detenidos en posesión de 46 dosis de aparente droga, 80 bolsitas con una hierba parecida a la marihuana, 900 gramos de la misma hierba y un arma de fuego abastecida con seis útiles, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares.

Fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal, no sin antes comunicarles sus derechos constitucionales.

¿Cómo evitar robos a casa habitación en CDMX? Consejos prácticos

Identifican a banda Metepec Omoda detrás del robo de casas en México

Ayer se dio a conocer que la policía de la CDMX detuvo a un grupo de personas señaladas como presuntos integrantes de una banda llamada Metepec Omoda, la cual operaba en distintos estados del país.

Los detenidos fueron Juan Manuel "N", de 39 años; a William "N", de 33 años; a Juan Carlos "N", de 32 años, los tres de nacionalidad venezolana, y a Diana "N" de 40 años de edad, originaria de Colombia.

¿Cómo operaba banda Metepec Omoda para ribar casas en México?

El modus operandi de este grupo delictivo consiste en realizar recorridos constantes en zonas residenciales para identificar un inmueble que se encuentra en ausencia de los propietarios.

Una vez identificada la propiedad ingresan forzando las chapas de los accesos principales para robar diversos objetos de valor y luego escapan a la Ciudad de México.

