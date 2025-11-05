Cae banda ligada con robos de casas CDMX: abusaron de una mujer en Milpa Alta

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, quienes presuntamente estarían relacionados cono robos en casas.

Las investigaciones apuntan a que estos sujetos cometieron su último robo el 2 de octubre de 2025 en un predio en la zona de Tecómitl, alcaldía Milpa Alta, pero ahora ya fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.

Víctima de robo a casa en CDMX habría sido abusada sexualmente

De acuerdo con los primeros reportes, en el último robo, una mujer habría sido agredida sexualmente. Fue la tarde de este martes 4 de noviembre, los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los detuvieron a la altura Calzada Ignacio Zaragoza y Guelatao, en la alcaldía Iztapalapa.

Los oficiales les marcaron el alto cuando iban en un automóvil blanco con placas de circulación de Jalisco, y al hacerles una revisión, se percataron que traían un arma de fuego y varias dosis de droga.

🚨Cae banda de robo a casa habitación en la #CDMX



Policías de la @SSC_CDMX detuvieron a cuatro personas, uno menor de edad, en Zaragoza y Guelatao, en #Iztapalapa



Llevaban drogas y un arma, y estarían ligados a robos en distintas alcaldías.



Advierten del “falso repartidor”: nuevo engaño para robar casas en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una alerta que advierte a la población sobre una nueva modalidad que los delincuentes utilizan para llevar a cabo el delito de robo a casa habitación, conocida como "falso repartidor".

Los ladrones precisamente aprovechan que las personas utilizan diversas aplicaciones para realizar compras de artículos diversos o alimentos, y así evitar salir de casa y ahorrar tiempo.

Esto ha sido aprovechado por delincuentes que se hacen pasar por repartidores de aplicaciones de entrega, para ingresar a domicilios y robar las pertenencias o dinero de las personas.

Bajo esta modalidad, un supuesto repartidor de comida o mercancía llega a los domicilios en una motocicleta, toca el timbre o la puerta y espera aparentando que lleva a cabo una entrega ordinaria; sin embargo, al cerciorarse que la casa está sola, él y sus cómplices aprovechan la situación para forzar la puerta de entrada, ingresar al domicilio y sustraer objetos de valor, huyendo rápidamente del lugar.