Nuevo asalto en el Centro CDMX: Falso cliente roba joyería tras engañar a empleada

El robo hormiga y la distracción siguen siendo tácticas efectivas para la delincuencia en el Centro Histórico de la CDMX. Este martes, una joyería ubicada en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre e Isabel la Católica fue escenario de un robo ejecutado con precisión por un falso cliente y sus cómplices.

Gracias al cerco de videovigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), se logró ubicar la ruta de escape de los responsables, lo que culminó con la detención de tres personas en posesión de droga.

El Modus Operandi: "Solo quería verlas"

De acuerdo con la denuncia de la empleada del establecimiento, un hombre ingresó al negocio mostrando interés en adquirir dos pulseras. La vendedora sacó las piezas para mostrarlas, momento que el sujeto aprovechó para distraerla.

En cuestión de segundos, el hombre tomó las joyas y salió del local perdiéndose entre la multitud. Al percatarse del hurto, la trabajadora salió corriendo intentando localizarlo, pero el ladrón ya había desaparecido.

Por estos hechos ya fueron detenidas tres personas, quienes presuntamente ayudaron a escapar al responsable.



Tras la detención se les aseguraron bolsitas con aparente droga.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/JdlU725ddm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2026

Capturan a tres por el robo a la joyería del Centro

Tras el reporte, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico realizaron un "replay" de las cámaras de seguridad. El análisis reveló que el ladrón no actuó solo: una motocicleta color naranja fungió como "muro" afuera del local para facilitar la huida y evitar que alguien lo siguiera de inmediato.

El seguimiento virtual permitió trazar la ruta de escape de los sospechosos, quienes se dirigieron hacia la zona norte del Centro. Fue en la calle Peña y Peña (conocida zona comercial), donde los oficiales en campo visualizaron la motocicleta estacionada y a sus tripulantes conversando con una mujer.

Detenidos con dosis de droga

Al ver a la policía, el grupo intentó evadirlos, pero se les marcó el alto para una revisión preventiva. Aunque el motivo inicial era el robo de las joyas, se les encontró en posesión de narcomenudeo:



36 bolsitas con hierba verde (aparente marihuana).

con hierba verde (aparente marihuana). 15 bolsitas con sustancia sólida (posible cocaína en piedra).

con sustancia sólida (posible cocaína en piedra). La motocicleta con permiso provisional.

Los detenidos son un hombre de 24 años y dos mujeres de 19 y 48 años de edad. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su relación directa con el robo a la joyería y su situación legal por delitos contra la salud.