Tres ladrones armados, disfrazados de polleros, asaltaron este fin de semana de ‘Día de Muertos’ un local del mercado Atemajac, en Zapopan, Jalisco.

Ladrones disfrazados polleros asaltaron mercado; policías de Zapopan investigan

Los agresores, que portaban mandiles y aparentaban ser trabajadores de una pollería, ingresaron directamente al establecimiento identificado con el número 42, donde amenazaron a los trabajadores y los despojaron de dinero en efectivo y pertenencias personales antes de huir del lugar.

De acuerdo con testigos, los sujetos actuaron con total calma, simulando realizar labores propias del mercado. “Eran tres vestidos como carniceros o polleros, con mandil y ropa de trabajo; llegaron directo al puesto y comenzaron a robar”, relató uno de los afectados.

Las víctimas confirmaron que los delincuentes portaban armas de fuego y que dos empleados fueron encañonados mientras los demás intentaban resguardarse.

🐔 Disfrazados de polleros… para robar



Comerciantes reportan más robos y piden vigilancia permanente

Tras el reporte al número de emergencia ‘911', elementos de la Policía de Zapopan desplegaron un intenso opoerativo de última hora, por lo que acudieron al mercado y comenzaron con las investigaciones. A pesar de las violentas acciones, no se registraron personas lesionadas, aunque la movilización generó alarma entre locatarios y clientes.

Las autoridades confirmaron que revisan las cámaras de videovigilancia del inmueble para identificar a los responsables, quienes continúan prófugos a pesar del rondín que se realizó durante la zona del asalto.

Comerciantes del mercado Atemajac denunciaron que este es el tercer robo registrado en menos de un mes, situación que ha generado preocupación entre quienes laboran diariamente en el sitio. “Ya llevamos varios asaltos y ahora que viene diciembre, tememos que aumenten”, expresó uno de los locatarios afectados.

Por su parte, ante el reporte del aumento de delitos en la zona, la policía municipal informó que reforzará los patrullajes en la zona y pidió a la ciudadanía reportar cualquier actividad sospechosa para evitar nuevos hechos de violencia.