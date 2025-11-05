Violento asalto en calles de Guadalajara deja un hombre herido de bala; queda captado en cámaras del C5 | ZMG

Un hombre fue atacado a balazos tras ser víctima de un violento asalto en calles de la colonia Insurgentes en Guadalajara, Jalisco; los hechos quedaron grabados por las cámaras del C5.

Aparentemente, la víctima caminaba rumbo a su casa, cuando fue interceptado por dos sujetos que lo despojaron de sus pertenencias para después dispararle a quemarropa.

Las cámaras del C5 lograron capturar el momento en el que el hombre corría mientras era perseguido por los dos delincuentes, quienes vestían con ropa negra; la víctima lucía lesionada y logró refugiarse adentro de su domicilio.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar de los hechos para estabilizar a la víctima, posteriormente fue trasladada a un puesto de socorros; se desconoce su estado de salud. Autoridades ya están investigando los hechos para poder dar con los responsables del atraco.

Hombre es atacado a balazos en San Pedro Tlaquepaque; su estado de salud es grave

Un hombre, de aproximadamente 23 años de edad, fue atacado a balzos cuando viajaba a bordo de un vehículo en calles de San Pedro Tlaquepaque; su estado de salud es crítico.

La víctima presentó una herida de bala a la altura de la espalda. Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, así como la razón por la que ocurrió que ataque.

Se informó a la Fiscalía de Jalisco sobre los hechos para llevar a cabo la indagatoria correspondientes; se desconoce la identidad de la víctima.

Detienen a sujeto con 4 envoltorios de drogas en Guadalajara

En las primeras horas de este 5 de noviembre 2025, se reportó la presencia de un hombre, de aproximadamente 25 años, consumiendo sustancias tóxicas en plena vía pública en Guadalajara; el hecho generó una movilización policiaca.

Se le aseguraron cuatro envoltorios de droga, así como una pipa de cristal para consumir sustancias tóxicas.

El hombre fue reconocido por su supuesta participación en al menos 17 atracos a tiendas de conveniencia, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Jalisco para su investigación.