VIDEO: ¡Terror en Sábado de Gloria! Roban iglesia y asaltan a fieles en Tlaxcala; se llevan copón con hostias sagradas

¡Ni los Santos se salvan! La noche del pasado 4 de abril 2026, en pleno Sábado de Gloria, al menos cuatro sujetos irrumpieron una iglesia del pueblo de San Lucas Cuauhtelulpan, en Tlaxcala, provocando pánico.

El robo a la iglesia de Tlaxcala quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

Indignación en Tlaxcala: Capturan el momento en el qe udelincuentes profanan iglesia

Con armas de fuego en las manos, los delincuentes sometieron a los fieles que se encontraban dentro de la iglesia, arrebatándoles sus pertenencias entre amenazas y gritos.

En el video se puede ver como dos de los asaltantes entran a un cuarto, mientras los otros dos recorren el lugar con sus armas en las manos; se puede ver como corren de un lado a otro.

Los criminales lograron robar una copa con hostias consagradas, un acto que la comunidad calificó como una profanación al templo de Dios, dejando una profunda herida en los fieles del lugar.

¡Ya no respetan ni la Iglesia!



La madrugada de este #SabadoDeGloria un grupo de personas irrumpió en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en #Tlaxcala, cuando feligreses adoraban al Santísimo y fueron amenazados, golpeados y les robaron sus pertenencias, además se… pic.twitter.com/IPkA134eCO — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 5, 2026

Redes sociales estallan tras robo y profanación en iglesia de Tlaxcala

El video del robo de la iglesia en Tlaxcala en plena Semana Santa ha generado indignación en redes sociales, desatando una ola de comentarios que aseguran que este ataque no solo fue a la seguridad de los ciudadanos, sino a algo más sagrado.

Autoridades ya están investigando los hechos para dar con los responsables del robo; sin embargo, hasta el momento no hay un reporte de personas detenidas.

En redes sociales, usuarios piden que se haga justicia y que no se suelte el caso hasta dar con los responsables, aseguran que el robo a este templo es algo grave y que demuestra la inseguridad de Tlaxcala.

Por el momento, se desconoce la identidad de los responsables de este robo, así como los motivos por los que entraron a la iglesia a robar y aterrorizar a los fieles que estaban dentro del lugar.

Diócesis de Tlaxcala lamenta los hechos ocurrido en el Sábado Santo

A través de un comunicado, la Diócesis de Tlaxcala, lamentaron los hechos ocurridos la noche del sábado 4 de abril 2026. Además lamentar la integridad y seguridad de los fieles que ese encontraban en la iglesia.

"Como Iglesia diocesana hacemos un llamado a orar intensamente por las personas que robaron la Sagrada Eucaristía, para que, tomando conciencia de la gravedad de sus actos, pronto lo devuelvan", explicaron en el comunicado.