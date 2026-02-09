VIDEO: Robo en Tijuana | Captan a ladrón que usó bolsa de plástico para ocultar su identidad

Un robo registrado en Tijuana se volvió viral luego de que un ladrón fue captado en video utilizando una bolsa de plástico en la cabeza para intentar ocultar su identidad mientras entraba a un comercio.

Robo en Tijuana: Así actuó el ladrón que improvisó con una bolsa de plástico

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 7 de febrero de 2026 , en una plaza comercial de la zona Mariano Matamoros, al este de la ciudad, de acuerdo con las imágenes de seguridad.

En el video se observa que el sujeto ingresa por una ventana alta, tras colocarse la bolsa de plástico, el ladrón recorre el interior del negocio durante varios segundos, revisa áreas clave y toma objetos antes de retirarse.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad del local, lo que permitió observar con claridad su forma de actuar.

De acuerdo con el registro visual, el establecimiento se encontraba cerrado al momento del ingreso, por lo que el sujeto no enfrentó resistencia durante el atraco .

Hasta el momento, no se ha informado el monto de lo robado, ni si el establecimiento presentó una denuncia formal ante las autoridades; tampoco se ha confirmado si el ladrón fue identificado tras la difusión del video.

Robo en Tijuana se viraliza por forma inusual de ladrón de evitar dejar rastro

El caso tomó fuerza luego de que las imágenes comenzaron a circular en redes sociales, donde el robo en Tijuana se viralizó rápidamente. El video fue compartido por usuarios que destacaron la inusual e ineficiente forma en la que el ladrón intentó cubrir su rostro con una bolsa de plástico.

A pesar del impacto en plataformas digitales, el hecho corresponde a un delito patrimonial, registrado por sistemas de videovigilancia y ocurrido durante un horario de baja actividad comercial. Las grabaciones permiten observar el ingreso, la permanencia dentro del local, la salida y características del sujeto.

Hasta ahora, pese a las aevidencias, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el seguimiento del caso; sin embargo, el material difundido podría ser utilizado como elemento de apoyo para la investigación, en caso de que se inicie una carpeta relacionada con el robo.