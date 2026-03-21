Robo de película en Puebla: se llevan tráiler con autos clásicos y aparece en Edomex

Como en una película de acción, se registró el robo de un tráiler conocido como nodriza que transportaba autos clásicos en Puebla, cargamento que pudo ser recuperado.

En redes sociales comenzó a circular información sobre el robo de un tráiler que transportaba vehículos con un estilo y diseño antiguo.

¿Qué se sabe del robo de un tráiler nodriza con autos clásicos?

Los hechos pasaron cuando el tráiler nodriza regresaba de un encuentro nacional de una marca automotriz, sin embargo, se perdió contacto con la unidad.

La Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección (FEMAAC) dio a conocer que el último registro que se tuvo del tráiler es que circulaba sobre la autopista Veracruz - Puebla.

Recuperan en Edomex nodriza robada con autos clásicos

Las fuerzas federales recuperaron la nodriza junto con los vehículos de colección que fueron robados el viernes, cuando circulaban en la autopista Puebla–Orizaba, a la altura del municipio de Amozoc.

La Secretaría de Marina informó que las unidades se localizaron en el municipio de Tecamachalco, en el Estado de México, mientras que el conductor fue localizado ileso momentos después.

Tras recibir el reporte sobre la no localización de las unidades en la autopista Puebla–Orizaba, autoridades de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo que incluyó la instalación de cercos de seguridad y puntos de inspección.

En este operativo participaron la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tecamachalco y Fiscalía General del Estado (FGE).

Roban camioneta en Edomex y aparece anunciada en agencia de Puebla

Un hombre fue víctima de la delincuencia luego de que le robaron su camioneta en el Estado de México, pero la tragedia no acabó ahí, pues después esta apareció en una agencia de autos seminuevos en la ciudad de Puebla.

La víctima llamada Aldo Manuel narró en entrevista para Azteca Noticias en enero de 2025 cómo le despojaron de su camioneta con violencia.

“Lamentablemente sufrí el robo de mi camioneta en el Estado de México. Al paso del tiempo la encuentro por redes sociales y la localizo en la ciudad de Puebla. Levantamos la demanda y ahorita estoy con el cuerpo de abogados que me están apoyando para recuperar mi camioneta”, declaró Aldo, acompañado de sus representantes legales.