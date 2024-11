No saben dónde están los restos de su papá: ¿Qué pasa con el robo de tumbas en CDMX?

Guillermo Aguilar murió en 2017, sus restos descansaban en el Panteón San José, de la alcaldía Iztacalco, hasta que su familia acudió a visitarlo y se dieron cuenta que no estaba, que habían sido víctimas del robo de tumbas en la Ciudad de México (CDMX).

En 2023, Alma Aguilar acudió al panteón como de costumbre y se dio cuenta que había una tumba nueva en el sitio donde habían sepultado a su padre. “Ahí empezó toda una situación de saber qué pasó con los restos”, añadió.

Después del hallazgo, la Fiscalía de la CDMX realizó dos diligencias y ubicaron algunos huesos humanos, a los cuales les realizaron estudios de ADN; sin embargo, los resultados no han sido entregados a la familia de Guillermo.

“Es algo que tenemos los seres humanos, poder llorarle a nuestros difuntos (...) Pero no saber qué pasó con él, si lo tiraron a la basura, si hicieron una cosa rara, pues eso me molesta y me lastima”, señaló Alma Aguilar.

En el Panteón San José de la CDMX existen al menos 20 denuncias por el robo de restos humanos, pero la administración de este lugar no ha emitido ninguna declaración o dato al respecto.

¿En la CDMX se castiga el robo de cadáveres y saqueo de tumbas?

En 2022, el Congreso de la CDMX aprobó incrementar las penas por el robo de restos humanos en los panteones, lo cual quedó establecido con las modificaciones a los artículos 207 y 208 del Código Penal.

Las sanciones son de hasta tres años de cárcel a quien oculte, destruya, inhume o desintegre el cadáver de una persona, sin contar con órdenes de alguna autoridad capitalina.

Mientras que la pena podría llegar hasta los 10 años si existe una profanación de los restos humanos, con actos como mutilación o necrofilia.

A pesar de estas sanciones, el robo y saqueo de las tumbas continúa en la CDMX; tan sólo el Día de Muertos 2024 las familias que visitaron el Panteón San José descubrieron un número indeterminado de sepulturas profanadas.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, existen 117 carpetas de investigación por el delito de exhumación, en un periodo que va de 2018 al 2023.

El caso más reciente ocurrió en octubre de 2024, cuando un hombre de 64 años de edad fue detenido por intentar robar una osamenta del mismo panteón ubicado en la alcaldía Iztacalco.