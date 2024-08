En 8 de cada 10 robos a tráileres se utiliza un “Jammer”, esto a pesar la Ley Anti-Jamming

En los primeros seis meses del año, se han registrado más de 2 mil robos a vehículos de carga en las carreteras del país; en el 81% de los casos se utilizaron “jammers"; ¿y la Ley Anti-Jamming? En 8 de cada 10 robos a transportistas en carreteras del país, los delincuentes utilizan el jammer.

“Se ha convertido lo que es un robo común y corriente, se ha convertido en un delito mucho más grave porque es privación ilegal de la libertad, amenazas, intimidaciones, todo eso abarca ya esto, se ha vuelto un trabajo muy peligroso, muy riesgoso”, contó un transportista a las cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Es el testimonio de un trailero, un oficio que comparte con su hijo, quien recientemente fue víctima de la delincuencia: “Ese día fuimos a cargar a Querétaro y todo iba bien, pero cuando salimos de descargar, íbamos tres trailers y uno presentó una falla y entonces ahí, le avisé a mi papá y le dije, “hay un tráiler que viene fallando, nos vamos a orillar a revisarlo, volteo hacia mi izquierda y veo que vienen dos, dos tipos caminando hacia nosotros y a mí se arrimó uno y me enseñó la pistola y me dijo, a ver, vente para acá".

Fueron secuestrados durante más de 6 horas:“Sí, pensé que nos iban a matar porque pasó mucho tiempo y no nos decían nada, nos tenían encañonados todo el tiempo y ahí estuvimos... checo el GPS y me manda una alerta que había detección de “Jammer”, en ese momento pido apoyo para que mandaran a la Guardia Nacional, pero ya los camiones estaban dejando de dar posición, no daban señal”, contó el papá transportista.

Los delincuentes utilizan un equipo llamado “jammer” para robar a transportistas

Ricardo Bustamante, presidente Asociación Empresas de Seguridad Privada, señala que “el Jammer es un inhibidor, un bloqueador de señal que existe ya hace más de 20 años, es como una cápsula, como una burbuja, que lo que hace, se pone entre 50 o 100 metros de la unidad, y prácticamente no entran ni salen señales”.

Los choferes fueron liberados sanos y salvos; las unidades fueron recuperadas, sin carga, pero con dos “jammers” olvidados: “los inhibidores estaban amarrados, abajo del remolque del tráiler, es una herramienta, digamos, para ellos, que les es muy eficaz, porque te dejan incomunicado, cualquier aparato que traigas, ya sea celular, este GPS, cámara del video, cualquier cosa que utilice señal satelital, se muere con este inhibidor”.

Esto a pesar de que en 2020 entró en vigor la llamada Ley Anti-Jamming, una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y al Código Penal Federal que sanciona hasta con 15 años de prisión a quienes usen estos equipos.

El presidente Asociación Empresas de Seguridad Privada, Ricardo Bustamante, señala que “no está funcionando la ley, por qué no funciona, principalmente porque no existe la capacidad de las autoridades que puedan estar realmente buscando a las personas que los fabrican, que los maquillen o que los estén operando”.

Tecnología que deja fuera de combate a las empresas dedicadas al rastreo satelital y a todo el gremio:“Podrían poner algunas antenas en algunas partes de las carreteras que pudieran detectar cuando un Jammer está operando, que está inhibiendo señal y pues hacer ese tipo de redada para ir bajando”, cuenta Ricardo Bustamante.

El Transportista, qué habló en condición de anonimato señala que:“hay operativos, pero se puede decir contra nosotros, que estés bien de tus verificaciones, físico-mecánicas, las unidades en buen estado, pero no hay un operativo que sea favor de nosotros, que esté ayudando al transporte a evitar todo esto... sí ya hicieron una ley y no la respetan, entonces es como si dejaran trabajar libremente a los rateros”.