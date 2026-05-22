Rocha Moya e Inzunza se habrían reunido en Culiacán bajo resguardo estatal; advierten captura si salen de México

La presión política y judicial volvió a aumentar en Sinaloa luego de que surgieran versiones sobre una presunta reunión entre el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza en un fraccionamiento de Culiacán; al mismo tiempo, desde Palacio Nacional se advirtió que ambos y otros personajes señalados en investigaciones relacionadas con narcotráfico cuentan con ficha roja de la Interpol y podrían ser detenidos si abandonan México.

De acuerdo con los reportes difundidos en Sinaloa, algunos testigos aseguraron que Inzunza habría llegado al encuentro en una camioneta blindada similar a las utilizadas por funcionarios estatales; el hecho incrementó las especulaciones sobre el nivel de protección que todavía tendrían personajes ligados al gobierno sinaloense mientras avanzan investigaciones impulsadas desde Estados Unidos.

Policías estatales seguirían protegiendo a Rocha

Las versiones difundidas también apuntan a que elementos de la policía estatal continuarían brindando protección a Rocha Moya; esto ocurre mientras siguen apareciendo nombres de exmandos de seguridad relacionados con investigaciones abiertas en Estados Unidos.

Entre ellos aparece el general Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad en Sinaloa, quien ya se entregó a las autoridades estadounidenses; además de Marco Antonio Almanza, exjefe de la policía de investigación, quien permanece fuera del foco público mientras avanzan las indagatorias.

El caso ha generado nuevas dudas debido a que gran parte de la estructura policial estatal sigue operando con los mismos elementos y mandos que trabajaron durante el periodo bajo investigación.

Rocha Moya (@rochamoya_) se habría reunido con Inzunza ante advertencia federal



Rubén Rocha Moya se reunió presuntamente con el senador Enrique Inzunza en un fraccionamiento de #Culiacán, bajo el resguardo de la policía estatal y utilizando vehículos oficiales de doble cabina.… pic.twitter.com/8wjK0mlypQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

La advertencia sobre la ficha roja de Interpol encendió cuestionamientos

Uno de los puntos que más tensión generó fue la confirmación de que algunos de los señalados cuentan con ficha roja de Interpol; según la advertencia emitida desde el gobierno federal, cualquier intento de salir del país podría derivar en arrestos mediante mecanismos de cooperación internacional.

La declaración provocó cuestionamientos inmediatos debido a que México forma parte de los países integrantes de Interpol; por ello, crecieron las preguntas sobre por qué no se ejecutan acciones dentro del territorio nacional si existen alertas internacionales activas.

La frase “si salen de México los detienen” comenzó rápidamente a circular en redes sociales y reactivó el debate sobre el alcance de las investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre narcotráfico y estructuras políticas en Sinaloa.

Crece presión por investigaciones ligadas a tribunales de Nueva York

El escenario también elevó la atención sobre posibles procesos judiciales en tribunales de Nueva York relacionados con figuras políticas y exfuncionarios mexicanos; además, surgieron versiones sobre posibles colaboraciones o entregas voluntarias ante autoridades estadounidenses.

Mientras tanto, el ambiente político y de seguridad en Sinaloa permanece bajo tensión; las investigaciones, las alertas internacionales y las acusaciones relacionadas con narcotráfico continúan alimentando incertidumbre dentro y fuera de México.