Ron DeSantis, aspirante a la presidencia de EU, propone usar drones contra cárteles mexicanos

El actual Gobernador de Florida y aspirante a la candidatura republicana para la Presidencia de Estados Unidos, Ron DeSantis, aseguró que en caso de ganar las elecciones 2024 está dispuesto a emplear drones contra los cárteles mexicanos.

Los dichos de Ron DeSantis se dieron durante una gira por lowa en donde el aspirante presidencial respondió a un ciudadano que le preguntó si estaría dispuesto a usar aviones no tripulados contra el crimen organizado: "Nos reservaremos absolutamente el derecho si están invadiendo nuestro país y matando a nuestra gente".

La postura de DeSantis respecto a la migración ha sido un tema central en su campaña, ya que en diversas ocasiones el mandatario ha arremetido en contra el Gobierno mexicano por "permitir" el trasiego de drogas y "no hacer nada" ante la situación.

"Haremos lo necesario para defender a nuestra nación": Ron DeSantis

Más tarde, medios de comunicación le solicitaron al actual Gobernador de Florida brindar detalles acerca de su estrategia de seguridad en contra del crimen organizado en México, a lo que aseveró que usaría cualquier fuerza para defender a su país: "Estaríamos dispuestos a enfrentarnos a ellos y nos reservamos el derecho de defender nuestra nación".

En ese sentido, el aspirante a la candidatura presidencial señaló que en caso de ganar las elecciones de 2024 categorizaría a los cárteles como una organización terrorista.

De esta forma es como Ron DeSantis propone acabar contra cárteles mexicanos|SCOTT MORGAN/REUTERS

DeSantis ha desplegado campañas en contra de la migración a EU

Durante su mandato como Gobernador de Florida, el aspirante ha mostrado su respaldo al uso de la "fuerza letal" contra migrantes sospechosos de traficar drogas. En mayo, autorizó el despliegue de mil 100 miembros de agencias de aplicación de la ley de Florida y de la Guardia Nacional en la frontera sur.

Incluso, antes de anunciar sus aspiraciones a la candidatura presicendial, Ron DeSantis llamó la atención de los votantes al transportar a migrantes de Texas a Martha's Vineyard, Massachusetts, una acción de la cual se jacta en su campaña.

Una de las propuestas más fuertes del mandatario ha sido poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, una política que otorga la nacionalidad automática a los niños nacidos en Estados Unidos, sin importar la ciudadanía de sus padres.