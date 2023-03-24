Rosa Icela Rodríguez afirma que pelea entre México y EU solo favorece al crimen organizado

La Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), Rosa Icela Rodríguez, se pronunció sobre el tema del fentanilo y recomendó por poner fin al conflicto en materia de seguridad entre México y EU, pues, sentenció que eso solo beneficia al crimen organizado.

Dijo que si bien es normal que haya debate en ese tema, este se tiene que hacer con respeto porque el tráfico de armas y drogas es una lucha que le corresponde a México y EU.

“Si estamos separados los gobiernos, los malhechores, los delincuentes se van a reír de nosotros y estamos peleando entre nosotros y discutiendo, lo importante sería que continuáramos en el acuerdo, que continuemos con el acuerdo del entendimiento Bicentenario y otros acuerdos, que no nos gane el debate y que lleguemos a los acuerdos, porque la seguridad bien vale todos los sacrificios que se puedan hacer de parte de los dos gobiernos” sentenció Rosa Ícela Rodríguez.

Traficar fentanilo en México es considerado como un delito contra la salud y tiene penas de hasta 25 años|Pexels

¿Cuándo se llevará a cabo la reunión en Washington sobre fentanilo?

Rosa Icela Rodríguez, informó que será el próximo 13 de abril cuando se celebre en Washington la reunión sobre tráfico, armas y fentanilo entre funcionarios de los gobiernos de México y EU.

La secretaria de Seguridad adelanto que la postura de México será firme, pero respetuosa, y le apostará a la cooperación entre ambos países porque las muertes por el trágico de armas lo padecen los mexicanos y el de fentanilo Estados Unidos.

“Con nuestra postura y la posición pública que ustedes ya conocen y, sobre todo, no es a la defensiva ni a la ofensiva, nosotros lo que queremos es llegar a acuerdos, siempre llegar a acuerdos y trabajar por la salud, la seguridad y por la tranquilidad de los mexicanos… nosotros no podemos perder ese punto de vista, los funcionarios tendrán sus opiniones, pero nosotros tenemos que trabajar por el acuerdo y pro la paz y la tranquilidad de mexicanos y mexicanas”, afirmó.

Esto respalda la postura del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien en repetidas ocasiones ha rechazado las acusaciones de EU de que México es culpable por el problema del fentanilo en su país.

