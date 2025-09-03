Logo InklusionSitio accesible
Unidad de RTP atropella y mata a mujer de la tercera edad sobre Eje 10, límite de CDMX y Edomex

Un trágico suceso sacudió a los usuarios y operador de un RTP, quien terminó con la vida de una adulta mayor cuando circulaba sobre el Eje 10, todavía en la alcaldía Tláhuac.

RTP atropella y mata a mujer de la tercera edad en Eje 10 Tláhuac, en la CDMX
RTP atropella y mata a mujer de la tercera edad en Eje 10 Tláhuac, en la CDMX | X/@CronicasLDN
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
Una mujer de la tercera edad falleció la mañana de este miércoles 3 de septiembre tras ser arrollada por un autobús de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) sobre el Eje 10 Sur, en la alcaldía Tláhuac. El trágico accidente ocurrió justo frente al Hospital Psiquiátrico “Samuel Ramírez Moreno”, en los límites de la CDMX y el Edomex.

A través de una tarjeta informativa, la RTP confirmó el incidente dentro de la colonia Ampliación Santa Catarina; informó que el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición de un Ministerio Público capitalino. Además, se dejó en claro que brindarán todo el apoyo a la familia de la víctima.

Accidente en Santa Catarina, Tláhuac: Camión de RTP atropella a mujer

De acuerdo con los primeros reportes, el fatal accidente ocurrió cuando la unidad de la ruta 46-C (Central de Abastos - Santa Catarina) atropelló a la mujer de la tercera edad sobre el Eje 10 Sur, en una zona limítrofe entre la alcaldía Tláhuac y el municipio de Valle de Chalco.

Al lugar acudieron servicios de emergencia quienes, tras valorar a la víctima, confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia.

RTP confirma la captura del conductor y muerte de señora en Tláhuac

En un comunicado oficial fechado este mismo día, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) confirmó que una de sus unidades se vio involucrada en el “hecho de tránsito donde lamentablemente una persona adulta mayor perdió la vida”.

La dependencia informó que, siguiendo los protocolos, la “persona operadora de la unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público” para iniciar con las investigaciones pertinentes y deslindar responsabilidades.

La RTP finalizó su comunicado asegurando que “brindará todo el apoyo necesario a la familia de la persona fallecida”. Asimismo, afirmó que colaborará plenamente con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos y para “determinar las responsabilidades conducentes”.

El caso ya se encuentra en manos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que determinará la situación jurídica de la conductora detenida.

