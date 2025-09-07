El software con el que ICE podría espiar hasta mensajes de WhatsApp

El software empleado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) podría tener la capacidad de monitorear mensajes en WhatsApp, según investigaciones recientes.

El Departamento de Seguridad Nacional firmó un contrato con una empresa llamada Paragon Solutions, con sede en Israel, la cual brinda un software con la capacidad de hackear cualquier teléfono móvil, inclusive programas que cuentan con encriptación, asegura el diario británico The Guardian.

ICE y el poder de espiar mensajes en WhatsApp: ¿qué implica?

Aunque el contrato fue firmado durante el gobierno de Joe Biden a finales de 2024, entró en pausa para una revisión de cumplimiento. No obstante, dicha pausa quedó removida, de acuerdo con documentos públicos, que señalan que el ICE es la agencia que contrató este servicio.

Este programa espía recuerda a Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group. Ambas empresas aseguran que sus productos están diseñados con el fin de evitar ataques terroristas y otros delitos, además de que señalan que sólo ofrecen este servicio a gobiernos de países democráticos,

Cabe recordar que WhatsApp utiliza cifrado que normalmente impide a terceros el acceso al contenido de los mensajes. Sin embargo, este programa promete romper ese cifrado y acceder a los mensajes.

¿Qué hace el programa espía?

El programa vendido por Paragon es conocido como Graphite, el cual promete intervenir cualquier teléfono.

Este programa espía puede tomar control del aparato telefónico, y con ello, los clientes como ICE podrían leer los mensajes de WhatsApp, mirar sus fotografías, e incluso activar los micrófonos del dispositivo y usarlo para escuchar las conversaciones.

Organizaciones defensoras de la privacidad como Citizen Lab advierten que la capacidad tecnológica del ICE para espiar WhatsApp evidencia la necesidad de regulaciones claras. Argumentan que la vigilancia indiscriminada afecta derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.