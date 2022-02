Francia y Rusia buscan desescalar conflicto en Ucrania

“Los próximos días serán cruciales en el enfrentamiento de Ucrania”, dijo el presidente francés Emmanuel Macron el martes 8 de febrero después de reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin. Esta es la primera reunión en Moscú entre un líder occidental y Rusia desde que el Kremlin comenzó a concentrar tropas en Bielorrusia, a escasos kilómetros de la frontera con Ucrania.

Macron, quien ha impulsado sus credenciales diplomáticas mientras contempla una posible reelección dentro de dos meses, mantuvo más de cinco horas de conversaciones con Putin durante la cena del lunes 7 de febrero.

“El primer elemento es la necesidad de trabajar muy rápido para evitar cualquier escalada”, dijo Macron a los periodistas después de la comida, que incluyó renos con boniatos y moras.

La acumulación actual de tensiones trae consigo el riesgo de una degradación brutal del equilibrio y la estabilidad de Europa. Presidente Emmanuel Macron

Putin sugirió que se habían logrado algunos avances en la cumbre con el presidente francés.

Si bien Macron también descartó poner fin a la “política de puertas abiertas” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), admitió que la Unión Europea y Rusia tenían aspiraciones comunes en algunos temas.

“Las exigencias de seguridad que Rusia ha formulado hace mucho tiempo sobre la limitación de los despliegues militares, la transparencia de las actividades militares convencionales en Europa, la transparencia en la defensa antimisiles y el protocolo de control y limitación de misiles de corto y largo alcance post-INF (tratado de Fuerzas Nucleares de alcance Intermedio, por sus suglas en inglés) son demandas rusas que son exactamente las mismas que las de los estados europeos”, dijo.

La pareja volverá a hablar después de que Macron se reúna con Ucrania, la próxima parada de su visita a la región, prevista para el martes.

“Al intensificar este diálogo... estoy seguro de que alcanzaremos un resultado”, dijo Macron. “No es fácil, pero estoy seguro de ello”.

Pour préserver la stabilité, la paix et réenclencher des mécanismes de confiance pour notre Europe, notre devoir est de travailler ensemble. Nous sommes l'un et l'autre convaincus qu'il n'y a aucune solution raisonnable qui ne passe par le dialogue. Alors, continuons. pic.twitter.com/fOr5a7j8M0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

Conflicto en Ucrania

Rusia, que arrebató Crimea a Ucrania en 2014 y respalda a los separatistas en el este del país, quiere garantías de seguridad, incluida la promesa de que la OTAN retirará algunos soldados de los países vecinos y nunca admitirá a Ucrania en la alianza.

Washington ha rechazado esas demandas, pero dice que está dispuesto a hablar sobre el control de armas y medidas de fomento de la confianza a medida que las potencias se enfrentan por sus esferas de influencia en la Europa posterior a la Guerra Fría.

Mientras Rusia acumula más de 100,000 soldados cerca de la frontera con Ucrania, ha dicho que no está planeando una invasión, pero que podría emprender una acción militar no especificada si no se cumplen sus demandas de seguridad. Considera que la adición de 14 nuevos miembros de Europa del Este por parte de la OTAN desde que terminó la Guerra Fría hace tres décadas es una invasión de su esfera de influencia y una amenaza para su seguridad.

Si bien Occidente descartó defender a Ucrania con la fuerza militar, prometió utilizar un arsenal de herramientas, incluidos envíos de armas y refuerzo de los países vecinos de la OTAN.

La semana pasada, el presidente estadounidense Joe Biden ordenó el despliegue de casi 3,000 soldados estadounidenses en Polonia y Rumania para proteger mejor el flanco este de la OTAN. Alemania anunció el lunes que desplegaría 350 soldados en Lituania para reforzar un grupo de batalla de la OTAN.