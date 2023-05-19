Rusia prohíbe la entrada a Barack Obama y otros 499 políticos de Estados Unidos

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció este viernes 19 de mayo una respuesta a las últimas sanciones impuestas por parte del gobierno de Estados Unidos, las cuales, indicaron, tienen el objetivo de "infligir el máximo daño" a los políticos y ciudadanos rusos, por lo que decidieron negar la entrada a 500 políticos y funcionarios norteamericanos en contramedida.

Entre los principales nombres, resalta el del expresidente Barack Obama y otros "líderes actuales de varios niveles del poder ejecutivo" de EU, pues indicaron que "ya es hora de que Washington sepa que ni un solo ataque hostil contra Rusia quedará impune".

"Senadores y congresistas, expertos y empleados de centros "analíticos" involucrados en la difusión de actitudes y falsificaciones rusofóbicas, así como los jefes de empresas del complejo militar-industrial que suministran armas al régimen de Kiev (Ucrania)" también tienen negado el acceso a la Federación Rusa, según informó el Ministerio del gobierno de Vladimir Putin.

#IMPORTANTE | ¡Le cierran las puertas!#Rusia prohíbe la entrada de 500 ciudadanos estadounidenses, incluido el expresidente Barack #Obama.



Esto en respuesta a las sanciones impuestas por #EU. pic.twitter.com/l3I9jRsnZc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 19, 2023

Rusia niega visita consular al periodista arrestado por espionaje Evan Gershkovich

En el mismo comunicado, Rusia volvió a negar el permiso para una visita consular al periodista del Wall Street Journal (WSJ), Evan Gershkovich, quien fue acusado por espionaje y arrestado el pasado 30 de marzo, lo que provocó que el gobierno de Estados Unidos condenara los actos y solicitara a sus compatriotas abandonar el país euroasiático.

"Confirmamos que la solicitud de la Embajada de los EE.UU. en Moscú para una visita consular al reportero E. Gershkovich, arrestado por espionaje, es nuevamente rechazada en respuesta a la no emisión de visas a los periodistas rusos del pool del Ministro de Asuntos Exteriores S.V. Lavrov, por lo que no pudieron volar a Nueva York para acompañar su visita en el marco de la presidencia de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU", sentenció.

¿Qué sanciones ha impuesto Estados Unidos a Rusia?

Este contraataque ruso es precedido por las múltiples sanciones políticas y económicas que ha legislado Estados Unidos contra empresarios y ciudadanos originarios de Rusia y asociados con el Kremlin, todo a raíz del inicio de la invasión a Ucrania y el conflicto armado que comenzó en febrero de 2022.

Desde que el gobierno de Putin comenzó a negar el acceso a políticos estadounidenses, ya suman un total de mil 244 ciudadanos sin permiso para poder ingresar a Rusia, la cual se ha denominado como "lista negra" y que representa un nuevo ataque político entre las dos potencias mundiales.