De Turín a México: Exhiben réplica de la “Sábana Santa” en Puebla

Habitantes del estado de Puebla se dieron cita durante el fin de semana en la parroquia de San Bernardino Tlaxcalancingo para apreciar la réplica certificada de la Sábana Santa, traída desde Turín, Italia, perteneciente al Instituto Othonia.

La Arquidiócesis de Puebla invitó a la ciudadanía en general a visitar la exposición itinerante de la Sábana Santa en la parroquia de San Bernardino Tlaxcalancingo, que este lunes concluye.

Se trata de una réplica certificada perteneciente al Instituto Othonia traída desde Turín, Italia y en la exposición de la que forma parte se puede conocer el análisis histórico de la Sábana Santa.

De acuerdo con los expertos el debate sobre la autenticidad de la prenda sigue siendo tema de conversación entre los especialistas.

Manuel Aguilar, historiador, explica lo que se exhibe hasta hoy en esta exposición: “Desde la pasión del huerto de los olivos, la flagelación, la coronación de espinas. Cómo Jesús cargó con la Cruz, el momento que estuvo en la cruz colgado, las siete palabras, el momento de la muerte, el momento que lo llevan al sepulcro y también el momento de la resurrección. Entonces es una experiencia muy buena ahorita en Cuaresma”.

Con ojos de fe, miran la Sábana Santa

Otros elementos que los poblanos pudieron observar son una corona de espinas de Jerusalén, flagelos y clavos; todas las piezas fueron explicadas a través de paneles y la guía de especialistas.

Para Liliana Robles, una creyente que visitó la exposición habla sobre lo que significa para ella poder observar de cerca la réplicas de las reliquias:

“La verdad es que nunca había tenido la experiencia de estar frente a una réplica de la Sábana Santa de Turín. Entonces, para empezar tan solo ver la réplica de la Sábana Santa es una experiencia increíble porque obviamente la vemos con ojos de fe, nosotros que venimos a la exhibición venimos buscando conocer más de Jesucristo. Obviamente cuando venimos nos explican como tal esta parte científica y de pronto hay una parte como muy interesante donde nos hacen dudar”.

De acuerdo con la creencia religiosa la Sábana Santa fue con la que se envolvió el cuerpo de Jesús para sepultarlo y ha servido de estudio entre los especialistas creando réplicas del cuerpo del hombre.

¿Qué es la Sábana Santa?

La Sábana Santa también conocida como Sudario de Turín, Síndone, o el Santo Sudario, es una reliquia católica que presuntamente fue utilizada durante la sepultura de Jesús. Se dice que la sábana es de lino y mide 436 por 113 centímetros.

Algunos creyentes sostienen que la Sábana Santa tiene la impresión frontal y dorsal del cuerpo de Jesús luego de que murió en la cruz.

Sin embargo, en torno al origen de la Sábana Santa existe un debate entre científicos, teólogos, historiadores, algunos sostienen que el sudario es la tela que se colocó sobre el cuerpo de Jesucristo en el momento de su entierro y que el rostro que se observa en la tela es de él.

Cabe mencionar que la referencia a la Sábana Santa se refiere en la Biblia en el Libro de Mateo en el capítulo 27 ahí explica que José de Arimatea al tener el cuerpo de Jesús “lo envolvió en una sábana limpia y lo puso de nuevo en su sepulcro”.

La tela de lino que habría cubierto el cuerpo de Jesús tras, ha sido estudiada múltiples ocasiones y se decía que incluso tenía rastros de sangre.

Uno de los primeros “estudios” que se realizaron a la Sábana Santa fue con la utilización de tecnologías en 1898, cuando un fotógrafo aficionado, observó que en los negativos de las tomas que había realizado se podía ver con más nitidez la imagen del cuerpo de Jesús.

De acuerdo con la BBC Mundo Matteo Borrini, el científico forense y su equipo revelaron que las supuestas manchas de sangre son falsas y para ello se utilizó una técnica muy común en la medicina forense llamada Análisis del Patrón de Manchas de Sangre, que consiste en observar el tamaño, la forma y la distribución de los rastros de sangre para revelar cómo se produjeron las heridas.

El químico Walter McCrone identificó las manchas de “sangre” como meros pigmentos e informó de que ninguno de sus exámenes de las muestras encontró presencia de sangre.

En el 2011 se reveló que esta reliquia cristiana no es una falsificación medieval, científicos de la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Estable de Italia, encargados por el Vaticano de investigar la tela, afirman que “el Sudario se remonta al siglo I después del Nacimiento de Cristo, es decir, no es medieval. Y se comprobó la total ausencia de pigmentos, o sea, no habría sido hecha por el hombre.