Grave pero estable el estado de salud de sacerdote atacado en Guerrero

El pasado un sacerdote fue agredido cuando viajaba en un vehículo en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, el impacto de fuego perforó su pómulo por que fue llevado de urgencia a al Hospital General de Chilpancingo, donde el reporte médico es que está grave pero estable.

¿Que hay de las investigaciones del ataque?

La fiscalía del estado en voz del vicefiscal informan que no hay indicios de que el ataque contra el clérigo haya sido por su labor religiosa, y que uno de los testigos del ataque es una mujer de 40 años que viajaba con la víctima al momento de los hechos pero no ha sido localizada para que rinda su declaración, así lo declara Ramón Celaya, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero:

“Tenemos algunos elementos clave, para tener mayor visión de lo que ocurrio, sin embargo, no las podemos dar a conocer, lo que es cierto es que hasta el momento no hay ningún indicio de que esta ataque tenga que ver con su actividad religiosa, son su actividad que realizaba, todavía no podemos decir es mas si fue un ataque directo o fue un algún otro evento que todavía esas líneas de investigación están abiertas”

Se espera que durante este fin de semana se lleven acabo jornadas de rezos para que el sacerdote Felipe Vélez pueda regresar pronto y con buen estado de salud a su parroquia en el municipio de Iguala.

Por lo pronto la investigación continúa con los testimonios de personas que estuvieron en el lugar a la hora del ataque, al mismo tiempo que están consiguiendo videos de la zona para tener mayores elementos de lo ocurrido.