"¿Cómo no llorar?” Misa en honor de sacerdotes asesinados en Chihuahua

"¿Cómo no llorar cuando dos de nuestros hermanos se nos han adelantado? No los han arrebatado. ¿Cómo no llorar?”, dijo una de las hermanas que tomó el micrófono durante la misa oficiada en memoria de los dos sacerdotes asesinados en el poblado de Cerocahui, Urique, Chihuahua.

En la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Chihuahua, la Compañía de Jesús celebró una misa en honor a los padres jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados el 20 de junio dentro del templo en Cerocahui.

Sin haber localizado los cuerpos de las víctimas del triple homicidio, la comunidad de Cerocahui decidió recordar a los sacerdotes , quienes eran reconocidos y queridos por su labor en la zona.

En el posicionamiento de la parroquia, los religiosos exigieron a las autoridades que tomen las medidas necesarias para llegar a la paz y hacer justicia.

“Hoy su sangre se une a la de miles de mexicanos y mexicanas injustamente asesinados, al igual que Jesús. Queremos unir nuestra voz a muchas mujeres y hombres de nuestro país, para que disminuya esta violencia que llena de luto a miles de hogares”, se dijo en la misa.

El padre provincial de los Jesuitas en México, Gerardo Moro, luego del asesinato de dos misioneros y un guía de turistas dijo: “continuaremos con fe para no callar ante la injusticia, habremos de exigirnos si queremos seguir viviendo en el miedo”.

Sacerdotes tomaron la palabra para pedir por el descanso de las tres personas que perdieron la vida en la comunidad.

Los asistentes y religiosos que conocieron a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, los describieron como personas alegres de corazón, que desde siempre habían mantenido un don del servicio y que murieron defendiendo sus ideales.

Frente al altar se colocó la foto de ambos sacerdotes y rezaron por su descanso.

Sin localizar los cuerpos

Hasta esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que una de las prioridades de la investigación es dar con el paradero de los cuerpos de las víctimas y dijo que se desconoce la causa por la que se los llevaron.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua se solidarizó con la comunidad eclesiástica y con toda la sociedad chihuahuense, por los lamentables hechos.

“Exhortamos a las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, para que trabajen de manera coordinada, y de manera expedita, realicen las investigaciones correspondientes para la identificación y captura de la o las personas responsables de este delito, así como en la protección y medidas necesarias que garanticen la seguridad de la población en esa región del Estado”, destacó mediante un comunicado.

Por su parte el gobierno del estado en conferencia de prensa mencionó que ya fueron activados los mecanismos de coordinación entre fuerzas estatales y federales para brindar seguridad a los pobladores de la comunidad de Cerocahui.