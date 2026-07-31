SAID 2026 abre segunda etapa tras resultados en Edomex; así puedes solicitar cambio de escuela o inscripción

Los resultados SAID 2026 ya pueden consultarse desde este viernes 31 de julio para conocer en qué escuela fueron asignados los alumnos de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de México; sin embargo, el proceso no termina con la publicación de los planteles, ya que e l Gobierno del Edomex abrió una segunda etapa para quienes necesitan solicitar un cambio de escuela o realizar una inscripción .

Esta nueva fase está dirigida a familias que buscan cambiar a un alumno de escuela pública, modificar la asignación obtenida en el SAID o inscribir por primera vez a niñas, niños y adolescentes que aún no cuentan con un folio. Si este es tu caso, aquí te explicamos quiénes pueden participar, las fechas y los requisitos para realizar el trámite.

¿Quiénes pueden participar en la segunda fase del SAID 2026 tras los resultados oficiales?

La segunda fase del SAID 2026 contempla distintos escenarios para atender a estudiantes que requieren un lugar en una escuela pública del Edomex; el proceso está dividido en tres vertientes, por lo que lo primero es identificar cuál corresponde a tu situación antes de iniciar la solicitud.

La primera estará disponible del 6 al 12 de agosto y es para alumnos que cursan un grado intermedio en una escuela pública o particular incorporada al sistema estatal y desean cambiarse a una escuela pública .

La segunda se realizará del 13 al 19 de agosto; está dirigida a quienes ya cuentan con un folio SAID y necesitan solicitar un cambio de escuela .

Finalmente, la tercera vertiente abrirá del 20 al 26 de agosto y permitirá registrar a estudiantes de nuevo ingreso a preescolar, primaria o secundaria que no participaron en la preinscripción ordinaria o que cursaron el ciclo escolar anterior en otra entidad y desean incorporarse a una escuela pública en el Estado de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RESULTADOS SAID EDOMEX 2026: AQUÍ PUEDES CONSULTAR EN QUÉ ESCUELA QUEDÓ TU HIJO DE FORMA SEGURA

SAID 2026 abre segunda etapa en Edomex; así puedes solicitar cambio de escuela o inscripción|Especial

Estos documentos debes tener listos antes de iniciar tu trámite

Antes de ingresar a la plataforma conviene reunir la información que solicitará el sistema para evitar contratiempos durante el registro.

Entre los datos indispensables se encuentran la CURP del alumno, el nombre completo, teléfono, correo electrónico y CURP de la madre, padre, tutor o tutora .

También será necesario conocer la Clave de Centro de Trabajo (CCT) y el nombre de la escuela pública que se desea solicitar.

En caso de no contar con folio SAID, también se deberán tener disponibles el acta de nacimiento y los datos generales del estudiante .

¿Cómo hacer el trámite de cambio de escuela o inscripción en Edomex?

El procedimiento será completamente en línea y permanecerá habilitado desde las 9:00 horas del 6 de agosto hasta las 23:59 horas del 26 de agosto de 2026.

Durante ese periodo, las familias podrán validar la vertiente que les corresponde con su CURP, consultar el catálogo de escuelas participantes, descargar la convocatoria y las guías oficiales, además de capturar su solicitud desde el portal habilitado por el Gobierno del Estado de México.

Antes de enviar el trámite es importante verificar la disponibilidad de lugares en el plantel y turno elegidos, ya que la asignación dependerá de los espacios existentes. Asimismo, las autoridades advierten que proporcionar información incorrecta o presentar documentación incompleta puede invalidar la solicitud, por lo que recomiendan revisar cuidadosamente cada dato antes de finalizar el proceso.