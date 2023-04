Salón de clases es el cuarto maestro... pero en México está reprobado

¿Salón de clases o cárcel sin rejas? Los colegios de todo el mundo tienen un cuarto maestro reprobado, esto respecto a sus instalaciones porque al parecer no contribuyen al aprendizaje de los niños; en México el panorama no es distinto, pues las escuelas no parecen ser atractivas para los estudiantes y hay una crítica constante por parte de madres y padres de familia por el atraso en la diversificación de estos espacios.

“No es un sistema necesariamente hecho para que tú aprendas de la mejor manera, es un sistema hecho para controlar lo que aprendes y cómo aprendes”, critica Rosan Bosch, artista y arquitecta que desarrolla entornos de aprendizaje en Europa.

FIA ¿Las aulas de las escuelas son salones de clases o cárceles sin rejas?

Se dice que en la escuela los alumnos tienen un cuarto maestro, el profesor como tal, los compañeros, el contexto digital y las instalaciones físicas de los centros educativos. Este último maestro, el entorno físico, resulta reprobado en todos los colegios del mundo.

Rosan Bosch es la arquitecta de mayor prestigio a nivel mundial y ella reprueba a este “cuarto profesor” porque, dice, no contribuye al aprendizaje. “Cuando tú miras una escuela o un plano de una escuela parece más una prisión, una cárcel. Es un poco lo mismo, son pasillos con habitaciones” y todos los alumnos tomen clases sentados, añade.

También señala que se “tienen aulas muy repletas, muy llenas y entonces eso condiciona que el aprendizaje no sea tan personalizado en cada niño”, algo en lo que coincide Ericka Cano, una madre de familia que le apuesta más al aprendizaje lúdico que el sistema educativo cuyas instalaciones resultan rígidas y uniformes.

Salón de clases: Un entorno educativo poco atractivo para los alumnos

"¿Qué tan atractiva es la escuela, hoy para las niñas, los niños y los jóvenes?, se cuestiona Alma Maldonado, investigadora del CINVESTAV y advierte que ahí es donde la escuela se está quedando atrás.

La ciencia establece que no todos los humanos aprenden de forma igual, se han descubierto 13 tipos de aprendizaje cooperativo emocional, observacional y experiencial, por mencionar algunos. Las instalaciones escolares nunca han sido modificadas pensando en dichos principios.

En todos los espacios escolares en los que ha intervenido Rosan hay diseños para ambientes colaborativos, individualistas, lúdicos, artísticos, incluso privados. ¿Cuál es el objetivo? Desatar la creatividad e innovación del estudiante.

FIA Todos los espacios escolares en los que ha intervenido Rosan, hay diseños para ambientes colaborativos, individualistas, lúdicos, artísticos, incluso privados

“Para desarrollar tu potencial de aprendizaje tienes que hacer cosas a lo mejor diferente de otra persona”, enfatiza Rosan y asegura que los entornos en donde aprenden los alumnos deben motivarlos, incluso desafiando el rol habitual en donde los estudiantes asumen el rol de docentes.