Diputados llegan con maletas a San Lázaro; posponen reforma eléctrica

Diputados de la oposición llegaron a San Lázaro, donde se tenía programada la discusión de la reforma eléctrica, sin embargo, de último minuto, se aplazó al domingo.

Ante la amenaza de que simpatizantes cerrarían San Lázaro para impedir que diputados ingresaran a la sesión para votar la reforma eléctrica, los legisladores del PRI y del PRD llegaron con maletas con la intención de evitar un “madruguete”.

. @GPPRIDiputados suben a oficinas de Cámara de Diputados con maletas. Dicen que es porque mañana @PartidoMorenaMx bloqueará acceso a San Lázaro. pic.twitter.com/y4vJPh3slJ — Irving (@IrvingPineda) April 12, 2022

Los legisladores llegaron a bordo de un camión a San Lázaro y entraron a las oficinas del PRI con colchonetas y maletas.

Al respecto, la diputada Cynthia López Castro explicó que llegó armada de cobija y almohada para evitar que se aprobara la reforma eléctrica.

“Para que no sea de que no nos dejaron llegar o que madrugaron y quisieron meter la reforma antes, aquí ya traigo cobija y almohada, Voy a dormir en la Cámara de Diputados, aquí estaremos toda la noche los 71 legisladores del PRI para dar la batalla por México, no vamos a permitir esta reforma eléctrica , y no vamos permitir que pase a la mala porque son dos terceras partes de los presentes y lo que Morena quiere es que no haya tantos presentes para que ellos puedan ganar la votación, no nos vamos a dejar”.

Diputados del PRD llegan con cojines a San Lázaro

La misma decisión tomaron en el PRD, parte de sus legisladores llegaron con maletas, cojines y hasta con petate en mano para pasar la noche en sus oficinas y estar listos para la sesión programada del martes, que iniciaría a las 11:00 horas.

De última hora el Frente Nacional en Defensa de la Reforma Eléctrica cambió para el martes el plantón al había convocado para el miércoles en la Cámara de Diputados.

Asesores de @GPPRIDiputados llegan con más colchonetas a la Cámara de Diputados a horas de que la Reforma que empodera a CFE y da al Estado el negocio de litio suba al pleno de la Cámara de Diputados pic.twitter.com/cTcEeeuo3z — Irving (@IrvingPineda) April 12, 2022

De ahí que la oposición no quiere que los sorprendan y decidieron garantizar su acceso desde este lunes a las instalaciones legislativas. Solo estaba pendiente si los legisladores del PAN dormirían también en San Lázaro.

Sergio Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que se convocó a sesión ordinaria para el 17 de abril en donde se discutirá el dictamen de la reforma eléctrica .