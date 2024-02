¿Qué ha pasado con Sandra Paola, a un año de su intento de feminicidio en Zapopan?

Sandra Paola García Vázquez fue golpeada y apuñalada brutalmente por su exesposo, Alejandro “N”, el 4 de febrero de 2023 en su casa ubicada en Zapopan, Jalisco. La mujer fue víctima de un intento de feminicidio y sobrevivió milagrosamente.

La golpiza ocasionó que Sandra Paola quedara en coma y en riesgo latente de muerte. Permaneció en ese estado durante semanas, en total 46 días hospitalizada. No podía hablar, moverse, apenas respiraba por las múltiples heridas y golpes en su cuerpo. Fue necesario que recibiera terapia para recuperarse.

A un año del ataque, Sandra Paola ha podido contar su caso y enfrentar en juzgados a su agresor, con quien estuvo casada ocho años. Actualmente tiene secuelas y dice que jamás volverá a estar al 100 por ciento de su capacidad.

¿Qué le pasó a Sandra Paola?

En mayo, tres meses después del ataque, Sandra Paola habló para Fuerza Informativa Azteca y dio detalles de su agresión.

“Llegan ese día y les abro la puerta; él sabía que no debía entrar a mi casa, le pidió a mi hijo un vaso de agua para quitarlo del camino y se me echó encima, él sabía a lo que iba, ya iba preparado para esto. Yo no, no sabía, no vi el odio que me tenía, porque yo quería una buena relación con mi ex, porque es el padre de mis hijos. Después que me golpeó varias veces en la cabeza y escuché a mi hijo decir: déjala papá, y me fui"; recuerda. Se supo también que su exesposo huyó en un vehículo de ella.

¿Qué pasó con el agresor de Sandra Paola?

Alejandro “N” fue detenido un día después del ataque, el 5 de febrero. Las autoridades lo encontraron en un hospital privado donde estaba recibiendo atención médica, ya que intentó quitarse la vida. Posteriormente, el 10 de febrero, fue vinculado a proceso y el testimonio de uno de sus hijos fue fundamental para encarcelarlo por los delitos de intento de feminicidio, robo, daños a pertenencias.

Sin embargo, en septiembre buscó una pena menor, al acogerse a la figura de juicio abreviado, en la que tendría que declararse culpable para conseguir una reducción en la condena.

¿Quién es Sandra Paola?

Es una profesionista financiera de 39 años y tiene dos hijos, uno de 8 y una niña de 4 años. Denunció a su exesposo ante la Fiscalía de Jalisco por los delitos de acoso y violencia.

Sobre su agresor, afirma que no le tiene odio. “De hecho sí quiero que se haga justicia, que pague por lo que me hizo pero yo a él no le tengo odio. Yo quiero que ellos (sus hijos) vivan en amor, llenos de amor y que puedan vivir rodeados (...) ellos vivieron esta experiencia tan fea, tan traumática, pero que lo conviertan en amor"; dijo Sandra Paola.